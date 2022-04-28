雲林+74！軍營、職場多條傳播鏈燒不停　15例發病後確診...感染源待查

▲雲林縣本土確診個案今日＋74例，分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今（28）日新增確診74例本土確診個案，中央公布82例，其中8例已經轉至外縣市， 確診者分別為斗六18例，西螺16例，虎尾8例，北港6例， 斗南5例，林內、古坑、元長、東勢及麥寮各3例，口湖2例，二崙、土庫、大埤還有褒忠各1例個案，分佈於15鄉鎮，無症狀21人、輕症53人年齡最小3歲。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋74例，分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣政府說明，今日新增 74 例本土個案中有 6 個族群具有關聯性，因出現症狀後才就醫確診的有15例，感染源均尚在釐清中；校園相關部分莿桐國小以及西螺中山國小 2 所學校，今日增加2例，一名個案是學校教職員，而另一位為 4/27公布之學生個案的家人。

軍營職場相關新增2例，該2名個案皆在外縣市工作，其中1位為軍人是因職場中有人確診，安排採檢後發現確診；家戶間傳染傳播鏈有11例，經衛生單位調查為家人以及外籍看護之間的相互感染；朋友聚會相互傳染而確診今日有3例，3個案均有與確診朋友的接觸史；另有2個案為陪病家屬，均因家人生病，為了陪病而到醫院採檢後才發現確診。

▲今日確診個案中有15例為出現症狀才進行篩檢確診，衛生局提供自身評估表讓民眾分辨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

配中央政策雲林縣衛生局指出，落實「防疫長」回報確診者接觸名冊至衛生局之機制，是各機關、職場、學校依照中央規定指定「防疫長」來落實把關機制，應迅速回報確診者接觸名冊，即時掌握匡列對象，希望從家戶、社區到企業，都能落實各項防疫措施。

雲林縣衛生局表示， 家用快篩試劑實名制今日(4/28)正式上路，雲林共156 家健保特約藥局同步上線，只要民眾持有健保卡/居留證，無年齡限制，每人均可購買；每輪每身分證字號僅能購買 1 次(可代購)，分流比照口罩實名制 1.0 初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買，雲林縣販售資訊可到健保署、食藥署、藥師公會以及雲林縣衛生局官網查詢。

▲雲林縣衛生局提醒，各單位均設置「防疫長」落實回報密切接觸者把關防疫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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