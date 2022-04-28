行政院拍板！無照駕駛罰鍰上限調高到2.4萬　惡意逼車增至3.6萬元

記者蘇晏男／台北報導

為強化用路人遵守交通法規，提升行車秩序及安全，行政院28日拍板交通部擬具的「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，調高「無照駕駛」罰鍰上限為2萬4000元，「惡意逼車」（危險駕駛）則調至3萬6000元。

▲行政院拍板提高無照駕駛、惡意逼車罰鍰。（示意圖／記者劉亮亨攝）

交通部表示，此次主要修正重點為「無照駕駛」及「惡意逼車」，此亦為行政院今年1月6日第3785次會議交通部報告「道路交通安全精進作為」七大構面，共21項道路交通安全精進作為中之重要工作項目。

在「無照駕駛」修正上共分8項：

第一、提高無照駕駛小型車、機車罰鍰上限為2萬4000元（現行1萬2000元）。

第二、5年內再犯處罰鍰最高額，小型車2萬4000元、大型車8萬元。

第三、再犯肇事致人重傷或死亡者，得沒入車輛。

第四、強化汽車所有人責任，允許無照者駕駛其汽機車者，處吊扣汽車牌照1個月；五年內違反2次，吊扣汽車牌照3個月；五年內違反3次以上，吊扣汽車牌照6個月。

第五、無照駕駛者不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，加重拒檢罰鍰額度為1萬5000元至4萬5000元。

第六、增訂汽車駕駛人未領有駕駛執照、駕駛執照吊銷、註銷或吊扣期間駕車，肇事致人重傷或死亡者，除屬終身不得考領駕駛執照情形外，其餘加重為4年內不得考領駕駛執照之規定。

第七、「無駕駛執照」駕車依法應處刑事責任加重其刑至二分之一者，明確臚列為未領有駕照、駕照吊註（銷）或吊扣期間駕車。

第八、未依規定領有駕照駕車亦應接受道路交通安全講習（本條例應接受道路交通安全講習條款及實施對象授權子法訂定）。

至於「惡意逼車（危險駕駛）」部分有：第一、提高罰鍰上限為3萬6000元（現行為2萬4000元）。第二、依法應負刑責時可加重二分之一。第三、危險駕駛態樣增加在高速公路違規迴車、倒車、逆性行駛。