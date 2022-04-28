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美國6州連爆「兒童不明肝炎」疑似個案　1童喪命！恐成首例死亡

▲▼兒童,生病。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 美國至少6州出現兒童不明肝炎疑似個案。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球12國通報169起「兒童不明肝炎」病例，導致1人死亡，17人需要換肝。美國已有至少6州出現疑似個案，威斯康辛州衛生當局正調查4起不明原因的嚴重肝臟損傷兒童病例，其中1人需要移植，1人死亡。若這起病例被證明與此疾病有關，將成為美國第一起死亡個案。

綜合CNN、《彭博》報導，繼阿拉巴馬州、北卡羅來納州、伊利諾州後，美國德拉瓦州官員證實，出現一起兒童不明肝炎疑似個案。紐約州及威斯康辛州衛生官員也表示，正調查與美國疾病管制與預防中心（CDC）上周公布的兒童不明肝炎描述相符的個案。

美國CDC上周通知醫護人員，阿拉巴馬州1至6歲健康兒童中出現9起原因不明的嚴重肝炎病例，隨後疑似病例開始湧入。北卡上月也有2起個案，現已康復。伊利諾州25日宣布，發現3起嚴重小兒肝炎病例，1例需換肝。德拉瓦州26日表示，出現1起5歲以下病例，正住院治療。

威州衛生服務部則在27日示警，正調查4起類似阿拉巴馬州病例的個案，其中1名兒童死亡，1名需要肝臟移植，並要求衛生官員通報2021年1月1日至今16歲以下兒童出現不明原因肝炎的病例。

這些病例似乎非由A、B、C或D型肝炎等常見病因引起，科學家正研究這種疾病與腺病毒及新冠病毒的關聯。實驗室檢測發現，部分病例感染腺病毒41型。但這種病毒更容易引起小兒急性腸胃炎，或稱腸胃型流感，會導致噁心、嘔吐、腹瀉或更嚴重的症狀。

芝加哥盧里兒童醫院（Lurie Children 's Hospital）兒童傳染病內科醫師蒂娜．譚（Tina Tan）指出，全球約75%病例與腺病毒有關，儘管部分兒童新冠病毒篩檢呈陽性，但肝炎不太可能是新冠引起，然而，「最不尋常的是，腺病毒通常不會在沒有潛在健康問題的兒童身上引起嚴重肝炎」。

美國白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）則表示，調查人員正蒐集相關通報，要斷言病因為時過早，「這還是個謎，似乎和腺病毒有關」，但目前無法定論。

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