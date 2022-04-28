外送闖紅燈「砲彈般飛速送餐」　3秒擊落影片曝光！網轟：故意殺人

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網搜小組／劉維榛報導

送餐不要命了？一名男網友驚呼，昨（27日）行駛於北市十字路口，明明已亮紅燈，後方的外送員仍要硬闖，結果迎面撞上另一方直行騎士，由於外送員速度非常快，導致兩人慘摔地上，「被撞的小夥子好像蠻嚴重的。」驚悚畫片曝光後，引發千名網友砲轟，「這種應該用刑法處置，故意殺人！」

一名男網友在臉書《爆料公社》貼出一段10秒車禍影片，地點位在北市建國北路與長春路交叉口，當時已亮起紅燈，原PO也放慢速度煞車，怎料後方衝出一名外送員，對方疑似趕時間搶快，硬闖人來人往的路口。

驚悚畫面可見，短短3秒鐘根本反應不及，外送員高速撞擊另一輛直行的騎士，當下兩人慘摔一地，車體也瞬間分解。原PO則直呼，當時是中午12點半，「真的別衝第一個！被撞的小夥子好像蠻嚴重的，希望他能好好的。」

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▲直行騎士倒楣被撞。（圖／翻攝爆料公社）



影片引發5千多名網友砲轟，「為了幾十元騎那麼快還闖紅燈，何必呢？這下子錢沒賺到還造成別人受傷，值得嗎」、「現在我路上看到外送員，我都會離得遠遠的，怕被撞」、「闖紅燈全責無誤，闖紅燈惡劣至極，闖紅燈還超速，還害人，真惡劣」、「這種應該用刑法處置，故意殺人」、「就已經紅燈了，還要硬闖」、「被撞的有夠衰，闖紅燈就賠死吧」、「路那麽大條，車流這麼多，哪來的勇氣？」「肯定沒錢賠...唉」。

▼網友怒炸。（圖／翻攝爆料公社）