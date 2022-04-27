快訊／林智堅點名羅秉成參選新竹市長　蘇貞昌：尊重個人意願規劃

▲行政院政委兼發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，針對新竹市長、基隆市長人選，民進黨改為徵召，新竹市長林智堅更不斷點名政委羅秉成參選。對此，行政院長蘇貞昌說，有關選舉的事情、黨務的事情，由黨回答，至於行政院的政務官受到重視、肯定，並且能夠得到各方一再舉薦，做為團隊成員感到與有榮焉，是不是願意接受，他都尊重個人意願跟人生規劃。

民進黨今天發布新聞稿說明，中執會通過「2022年基隆市長及新竹市長改徵召提名案」，基隆市及新竹市因選情特殊，基於整體選戰佈局考量，依照「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第七條規定，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」辦理基隆市長及新竹市長提名。

對於新竹市長林智堅日前稱，行政院發言人羅秉成是參選新竹市長非常好的人選，林錫耀今天在「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會後受訪說明，他每次對於提名進度的答案都是「無可奉告」，大家都知道，民進黨原來執政的基隆市、新竹市基於特殊考量，依照「特別條例」改採徵召方式處理提名，這些都是有憑有據。

林錫耀說，今天在中執會他針對新竹市長提名人選做報告，林智堅、民進黨立法院黨團總召柯建銘都有補充，新竹市目前的情勢很不明朗，他黨到底會推出什麼人選並不清楚，一方面民進黨執政，防疫工作越來越繁重，另一方面有選舉情勢的考慮，所以最後大家覺得應該用徵召，比較能機動、彈性的來處理。

至於到底是哪些人選，林錫耀直言，「我也不知道為什麼大家去問羅秉成？他基於什麼樣的考慮做這樣的回應？」他說，既然還沒有開始啟動徵召作業，任何人選都樂見他們表態，也有助於未來處理過程更順利。