基隆女確診家中病逝　女兒曾安撫「只是感冒」痛心發文：我太天真

▲基隆市衛生局。（圖／記者郭世賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

基隆一名陳姓女子確診發高燒12小時，不幸在居家隔離時病逝，結果至今仍未列案號，加上行政程序延遲，火化一度受阻。如今女兒悲痛在臉書發文，談到自己曾安撫媽媽「只是比較嚴重的感冒」，現在想想才覺得自己怎麼這麼天真，如今她也確診，「最難受的就是無法送媽媽最後一程...」

陳家女兒在文中表示，母親是個乳癌患者，22日確診第一天想入院治療，但醫院不收，請媽媽回家觀察，「其實我不怪誰，這麼緊張的時刻，願意幫助我們的人，我們要心存感激，無法幫助我們的人，我們也要體諒對方的無能為力。」

據了解，陳女20日身體不適買不到快篩，21日到診所快篩陽性，被告知回家通報衛生局，但一直打不通電話，又持續發燒，傍晚叫救護車送醫，採檢後領藥回家觀察。隔天22日，同住的曾男返家，得知陳女已經發燒超過12小時，體溫高達39.4℃，打通報專線不通，轉而求助1922代為聯繫衛生局，期間致電醫院才得知陳女確診。

22日晚間6點多，基隆衛生局調派救護車將陳女送醫。不過，陳女到院後打了點滴，晚間11點半發燒症狀緩解，再次被通知領藥回家休息。24日下午4點，曾男下班返家，赫見陳女已無呼吸心跳、全身冰冷，趕緊再叫救護車，但消防到場認定明顯死亡，交由警方處理。當天深夜，遺體被送到殯儀館，卻因為沒有確診證明無法火化。

▼起初死亡證明書上的直接死因僅記載「呼吸衰竭」，又無確診證明，導致火化受阻。（圖／民眾提供）

陳女女兒指出，當時規定不解剖（司法相驗）就無法開立確診死亡證明，一度無法火化，後來在他們家屬爭取、葬儀社與衛生局協調下，才終於在不解剖的情況下開立新的死亡證明書，讓母親得以順利走完人生最後一程，「我沒能到殯儀館，沒能到火葬場，直到葬儀社的朋友幫忙引魂，我們用了視訊的方式，引了7到8次才成功。」

陳女女兒回憶，最初她曾安撫媽媽「這只是比較嚴重的感冒」，只要多喝水、多休息就會康復，「我後來想想自己怎麼那麼天真...這邊想告訴大家，真的不要掉以輕心，我知道這個世上比我慘的事物很多，但上天讓我24歲就經歷這些，我真的還沒有準備好...」

據悉，陳女與曾男組成重組家庭，與男方女兒同住，感情相當要好，陳女女兒則另住他處，一直與母親保持電話聯繫，不料如今天人永隔，還因為居家隔離，無法親臨現場辦理母親後事，內心留下遺憾。

對此，曾男抨擊，陳女一直發高燒，期間症狀加重，想入院治療，但院方卻不收，只是請她回家觀察，最後病逝家中，又因行政程序延遲而一度無法火化，讓他痛斥太誇張，「實在沒有公理！」

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