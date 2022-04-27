　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆女確診家中病逝　女兒曾安撫「只是感冒」痛心發文：我太天真

▲▼基隆市衛生局。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆市衛生局。（圖／記者郭世賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

基隆一名陳姓女子確診發高燒12小時，不幸在居家隔離時病逝，結果至今仍未列案號，加上行政程序延遲，火化一度受阻。如今女兒悲痛在臉書發文，談到自己曾安撫媽媽「只是比較嚴重的感冒」，現在想想才覺得自己怎麼這麼天真，如今她也確診，「最難受的就是無法送媽媽最後一程...」

陳家女兒在文中表示，母親是個乳癌患者，22日確診第一天想入院治療，但醫院不收，請媽媽回家觀察，「其實我不怪誰，這麼緊張的時刻，願意幫助我們的人，我們要心存感激，無法幫助我們的人，我們也要體諒對方的無能為力。」

據了解，陳女20日身體不適買不到快篩，21日到診所快篩陽性，被告知回家通報衛生局，但一直打不通電話，又持續發燒，傍晚叫救護車送醫，採檢後領藥回家觀察。隔天22日，同住的曾男返家，得知陳女已經發燒超過12小時，體溫高達39.4℃，打通報專線不通，轉而求助1922代為聯繫衛生局，期間致電醫院才得知陳女確診。

22日晚間6點多，基隆衛生局調派救護車將陳女送醫。不過，陳女到院後打了點滴，晚間11點半發燒症狀緩解，再次被通知領藥回家休息。24日下午4點，曾男下班返家，赫見陳女已無呼吸心跳、全身冰冷，趕緊再叫救護車，但消防到場認定明顯死亡，交由警方處理。當天深夜，遺體被送到殯儀館，卻因為沒有確診證明無法火化。

▼起初死亡證明書上的直接死因僅記載「呼吸衰竭」，又無確診證明，導致火化受阻。（圖／民眾提供）

▲▼基隆女高燒12hrs「家中病死」未列確診　火化被阻家屬慟：醫院不收。（圖／民眾提供）

陳女女兒指出，當時規定不解剖（司法相驗）就無法開立確診死亡證明，一度無法火化，後來在他們家屬爭取、葬儀社與衛生局協調下，才終於在不解剖的情況下開立新的死亡證明書，讓母親得以順利走完人生最後一程，「我沒能到殯儀館，沒能到火葬場，直到葬儀社的朋友幫忙引魂，我們用了視訊的方式，引了7到8次才成功。」

陳女女兒回憶，最初她曾安撫媽媽「這只是比較嚴重的感冒」，只要多喝水、多休息就會康復，「我後來想想自己怎麼那麼天真...這邊想告訴大家，真的不要掉以輕心，我知道這個世上比我慘的事物很多，但上天讓我24歲就經歷這些，我真的還沒有準備好...」

據悉，陳女與曾男組成重組家庭，與男方女兒同住，感情相當要好，陳女女兒則另住他處，一直與母親保持電話聯繫，不料如今天人永隔，還因為居家隔離，無法親臨現場辦理母親後事，內心留下遺憾。

對此，曾男抨擊，陳女一直發高燒，期間症狀加重，想入院治療，但院方卻不收，只是請她回家觀察，最後病逝家中，又因行政程序延遲而一度無法火化，讓他痛斥太誇張，「實在沒有公理！」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
王少偉確診4天「沒收到簡訊」　喊話衛生局：我需要幫助！
基隆女確診家中病逝　女兒曾安撫「只是感冒」痛心發文：我太天真
北海道11死船難事件解密！　船公司社長「土下座」下跪道歉
《一家團圓》女星「國外被匡列」　網笑虧：一家隔離
一劑只要30元！高嘉瑜籲開放德國「唾液快篩」　粉絲力挺
勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大豪雨轟一夜淹水警戒！台東龍過脈驚見泥流　女騎士慘摔落水

基隆女確診家中病逝　女兒曾安撫「只是感冒」痛心發文：我太天真

桃園兒童文學館4／29-7／31謝鴻文特展　認識跨領域的兒童文學

桃園市議會驚傳4議員確診　劉勝全連3天透過線上錄影質詢

桃園「媽媽桃」盛產　首波早鳥預購10天銷售逾千盒

熱心公益！　台南南區扶輪社捐贈南消六大隊搶救裝備

台南逃逸外勞近700人　台南藍軍憂防疫破口讓南科和長照風險大增

台南吃牡蠣正當時　李啟維：安平牡蠣味道鮮美又營養

獲民進黨提名參選屏東縣長　周春米：延續綠色執政品質保證招牌

台南市消友會第六辦事處補助消防員健檢　攜手打造打火兄弟健康安全工作環境

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

小S曾被「綜藝大哥吃豆腐」：塞到腋下最深處　「最美化妝師」遇男藝人騷擾...她一聽：不會吧！

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

大豪雨轟一夜淹水警戒！台東龍過脈驚見泥流　女騎士慘摔落水

基隆女確診家中病逝　女兒曾安撫「只是感冒」痛心發文：我太天真

桃園兒童文學館4／29-7／31謝鴻文特展　認識跨領域的兒童文學

桃園市議會驚傳4議員確診　劉勝全連3天透過線上錄影質詢

桃園「媽媽桃」盛產　首波早鳥預購10天銷售逾千盒

熱心公益！　台南南區扶輪社捐贈南消六大隊搶救裝備

台南逃逸外勞近700人　台南藍軍憂防疫破口讓南科和長照風險大增

台南吃牡蠣正當時　李啟維：安平牡蠣味道鮮美又營養

獲民進黨提名參選屏東縣長　周春米：延續綠色執政品質保證招牌

台南市消友會第六辦事處補助消防員健檢　攜手打造打火兄弟健康安全工作環境

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年狂存240萬　24歲就買房

金門「實名制」接手實聯制！縣府繼續公布確診足跡：以這幾處為主

德微科技Q1每股賺2.44元　年增139%

大豪雨轟一夜淹水警戒！台東龍過脈驚見泥流　女騎士慘摔落水

王少偉確診4天「沒收到簡訊」　喊話衛生局PO文：我需要幫助！

三喜臨門　中磊3產品獲「德國 iF 設計獎」肯定！

蘇家宏／離婚後也不要孩子了　父母放棄監護權5大下場

基隆女確診家中病逝　女兒曾安撫「只是感冒」痛心發文：我太天真

UNIQLO「超好穿內衣」母親節必囤貨　GU多色褲日妞搶入手

奧原希望首輪爆冷退賽讓出16強門票！　許玟琪明有望搶進8強

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

5/1大罷工！台鐵彰化站只剩3人值班　站方一招應急

花蓮確診逐日攀升　慈院快篩站爆排隊人潮

嘉義市藍花楹花期約到四月底

勞工職業災害保險及保護法上路　嘉義縣呼籲重視工安保障

布袋港水環境營造　鹽田景觀設立親水設施

布袋鎮新塭嘉應廟重新打造王船碼頭

阿里山鄉幸福巴士　新增大凍山步道、多林車站及得恩亞納三站

嘉義縣安裝5716台冷氣

30年都沒修繕！陳其邁下令重舖果貿道路

全國首座廢蚵殼暫置場許可證　嘉義縣蚵殼成蚵金

桃園市議會4議員確診　劉勝全線上錄影質詢

嘉義縣長照中心照管專員轉介新屋興建

朴子天公壇真人藝閣文化祭

更多熱門

相關新聞

一劑只要30元！高嘉瑜籲開放德國唾液快篩

一劑只要30元！高嘉瑜籲開放德國唾液快篩

隨著本土疫情進展，快篩試劑成了搶手的物品，民眾想買還可能買不到。對此，民進黨台北市立委高嘉瑜建議，德國的唾液快篩一劑只要30元，希望衛福部能放寬標準，讓便宜、可靠的快篩能入境。

基隆女高燒12小時「家中病亡」　未列確診案號

基隆女高燒12小時「家中病亡」　未列確診案號

提軟性封城遭嗆　柯文哲：沒控制叫原子彈

提軟性封城遭嗆　柯文哲：沒控制叫原子彈

台銀4球員陰轉陽　陳國維封王很失落

台銀4球員陰轉陽　陳國維封王很失落

快訊／柯市府最新示警「北市5月初每天一萬例」　健康服務工作已經爆表

快訊／柯市府最新示警「北市5月初每天一萬例」　健康服務工作已經爆表

關鍵字：

新冠肺炎基隆新冠疫情衛生局確診PCR台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：即日起取消簡訊實聯制

林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！手抱媽祖像

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

快訊／今增2死！本土狂飆8822例　境外增101例

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

快訊／《竊聽風雲》港星曾江陳屍防疫旅館！

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／快篩實名制來了！購買規則一次看

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

帶2孩奔急診！做完PCR「媽才說快篩陽」醫護氣炸

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

更多

最夯影音

更多
豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面