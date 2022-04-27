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金門「實名制」接手實聯制！縣府繼續公布確診足跡：以這幾處為主

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲實聯制28日退場，金門縣府改以實名制取代。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

指揮中心27日宣布取消實聯制，改以社交距離App替代，原因是25日開始沒有進行相關疫調，才決定取消。對此，金門縣則喊話「會堅持繼續使用」，就算實聯制簡訊無法傳送，也會改用實名制，也希望縣內大型商家、賣場能夠配合政策。

金門縣27日下午召開疫情記者會，指揮中心執行長、縣府秘書長陳祥麟說明，縣內一共新增5名確診案例，累計共40人確診，目前還有30人在醫院治療。

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▼金門實名制接手實聯制。（圖／翻攝臉書／金門縣政府）

▲▼金門實名制接手實聯制。（圖／翻攝臉書／金門縣政府）

陳祥麟表示，中央流行疫情指揮中心宣布，快篩試劑實名制28日開始販售，縣內也有10間藥局、衛生所可以購買，是透過健保卡插卡購買，會以身分證字號進行分流，每周一、三、五是身分證尾數單號的民眾可以購買，每周二、四、六則是身分證尾數雙號的民眾可以購買，周日則是每個人都能買。

此外，對於兒童施打疫苗的部分，陳祥麟說明，因為涉及家長意願調查，要取得家長同意，才會列入施打對象，教育處已將同意書轉請學校，以紙本、電子的方式發放給家長，後續經過回溯、統計，到時候進行到校集中接種，或是到合約醫療院所施打疫苗。

▼金門共有10間藥局、衛生所有販售實名制快篩劑。（圖／翻攝臉書／金門縣政府）

▲▼金門實名制接手實聯制。（圖／翻攝臉書／金門縣政府）

對於中央流行疫情指揮中心取消實聯制的消息，縣府則說，28日改成實名制，民眾若要進出公務機關、學校、體育館等公共場所，可使用身分證、縣民卡掃描，也呼籲縣內大型商家、賣場能夠配合。

陳祥麟提到，雖然中央不再公布確診足跡，但縣內因地制宜，會持續公布，主要公布的足跡以無法實聯制、無法維持適當防護的場域，以及公共場所等處。

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