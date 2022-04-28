疫情升溫漲價1千！　警破色情養生會館...男趴床上尷尬被逮

▲台南市警二分局27日持搜索票前往在中西區康樂街1家養生會館，查獲2對男女正在進行半套性交易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情發燒，為杜絕防疫破口，市警二分局針對轄內高風險場所持續稽查，4月20日查獲西門路1家養生會館色情營業送辦後，27日再度主動出擊持搜索票前往在中西區康樂街1家養生會館，查獲2對男女正在進行半套性交易，將現場負責人及服務小姐帶回調查，全案依妨害風化罪嫌及社維法送辦，有效斬斷色情連結。

市警二分局日前接獲檢舉情資，在康樂街某養生會館疑以「掛羊頭，賣狗肉」方式，藉按摩養生名義違法從事色情性交易。警方連日探訪蒐證，掌握相關事證後向臺南地方法院聲請搜索票，於27日下午5時許在現場埋伏查緝，在客人消費離開之際，分內、外2面出擊，當場查獲48歲譚姓女侍與37歲伍姓男客、及49歲盧姓女侍與33歲許姓男客從事半套色情性交易。

警方調查，該店59歲黃姓負責人以一節兩小時2000元媒介女服務生與客人從事性交易服務，每次性交易後抽取4成之費用，且養生館周邊並裝設多支監視鏡頭，以監控及規避警方之査緝，也發現近期因警方之強力査緝及疫情升溫，色情業者還將原先1900之消費價格提高至2000元。

警方於現場共查扣現場色情營業所得2萬6400元、監視器機組、鏡頭及帳冊等證物，負責人黃男依刑法妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦；另2名女服務生與2名男顧客依社會秩序維護法裁處重罰。

市二分局表示，在疫情嚴峻之時，任何人都應避免不當之接觸並提高防疫警覺，警方也將持續落實黃市長之要求，持續針對轄內特定行業等高風險場所，加強臨檢及防疫稽查工作，全力防杜色情交易成為疫情散播途徑，全力守護市民健康及為護善良風氣。