積欠健保費詐騙老梗　南警鍥而不捨阻詐50萬元

▲1名姚姓男子遭受積欠健保費詐騙老梗，前往金融機構提領50萬元，經行員關懷勸導，機警報警協助而成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名姚姓男子遭受積欠健保費詐騙老梗，前往金融機構提領50萬元，行員發現可疑雖關懷勸導，姚男仍不予理會，仍堅持提領現金後離去，行員不得已向市警一分局通報，一分局派員前往處理時，適遇姚男電話請求協助，警方前往姚宅，親自向姚男說明成功阻詐。

台南市警一分局後甲派出所於4月25日中午12時許，接獲轄內某金融機構行員通報，稱一名58歲姚姓男子至該行提領新台幣50萬元疑遭詐騙，姚男起先稱提領現金是要供房屋修繕費使用，惟經行員多次關懷提問並宣導詐騙案例後，行員發現姚男言詞開始閃爍且臉色惶恐，發覺案情並不單純，但姚男領款仍堅持離去，行員便立即致電通報員警到場處理。

後甲派出所員警蔣岳軒、葉修汶獲報迅速到場處置，立即查詢該姚男年籍資料並追尋行蹤。同時姚男返家後，經反覆回想起行員的詐騙宣導後，越想越不對勁，便主動報警求助。

員警即循線趕赴姚男住家，經員警訪談了解，姚男始透露係接獲自稱是刑事警察局人員來電，聲稱因姚男積欠健保費新台幣17000元，要求將帳戶內積蓄全額領出並交付檢警代保管，否則帳戶將遭凍結，姚男因心生畏懼，所以前往銀行提款，靜候下一步指示面交。

員警現場查詢姚男所提供自稱刑事警察局的電話號碼，發現該號碼係經變造的網路假號碼，經員警解釋此屬典型「假冒檢警詐騙」手法後，姚男始恍然大悟，驚覺險遭詐騙。本案在行員不厭其煩關懷提問並機警通報，使姚男聽聞宣導後能心覺有異，進而向警方求助查證，順利達到阻詐效果，警民聯手成功攔阻詐騙50萬元。

市警一分局特別呼籲，切勿任意聽從不明來電指示，而至銀行辦理約定帳戶或提（匯）款服務，遇有任何可能與詐騙相關的問題，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，養成「一聽」、「二掛」、「三查證」的習慣。