比賣口罩還方便！快篩實名制上路　藥師曝心聲：這就是社會責任

記者蔡玟君、張乃文／台北報導

家用快篩實名制自今（28）日首日開賣，各地健保特約藥局預計9點開始販售，此次實名制快篩再次依照口罩實名制的方式，今由身分證字號尾數雙號先行，1人1份5劑，共500元，只要持健保卡/居留證就可購買。加入實名制販售行列的藥師表示，其實整體執行都相當平順，民眾也十分配合，對於政府提出的實名制方式，對藥局業務而言，「可以服務民眾就沒有難處，這就是社會責任。」

家用快篩實名制上路首日，除了民眾排隊等候外，在此之前，協助販售的藥師們也須做好許多前置作業，以利後續作業。博醫仁愛藥局藥師張秋發提到，這兩日接到快篩的詢問度增加2至3成，未來每天都會進貨，固定都是78份。而今早的實名制快篩系統卡卡，則是因為一次湧入過多量導致。

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▲藥局快篩實名制今開賣首日。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

▲藥師表示，實名制快篩的販售與當時口罩相比，已經方便很多。

不過，張秋發認為，和口罩實名制相比「方便很多」，當時口罩開賣初期，藥師還要自己消毒、包裝，現在快篩直接配送且已經包裝好，負責交給客人即可，排隊等候的民眾也都相當配合。藥師表示，對於藥局來說，實名制的開賣其實不會造成業務困難，「可以服務民眾，增加普篩率，幫助居家隔離更順利，對藥局來說沒有難處，這就是社會責任」

張秋發也說，由於藥局周邊公司行號較多，為了服務上班族，有些藥局會選擇12點開賣，也是上班族午休時間，取得上比較方便。

▲快篩實名制會貼上政府專用貼紙。（圖／記者蔡玟君攝）