　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小學生5／2開打莫德納！「不良反應、禁忌症有哪些」9大QA一次看

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲小學生最快於5/2可接種莫德納疫苗，關於心中的疑慮帶你一次看懂。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／整理報導

教育部25日發公文指6～11歲兒童將比照過去BNT校園接種模式，施打莫德納疫苗，學童家長有7天考慮期，最快5/2起施打，但接種開始日則由各縣市決定。針對不少人心中的疑慮，像是施打莫德納可能引發的副作用、哪些人不適合打、接種後是否需避免日常活動？《東森新媒體ETtoday》整理9大QA，供家長參考。

Q1：學童將接種的品牌？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：莫德納、用量為施打2劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。

Q2：兩劑需間隔多久？

A2：2劑施打間隔28天。

Q3：常見不良反應有哪些？

A3：根據教育部發出公文中的接種須知顯示，臨床試驗6～11歲兒童接種後常見不良反應，包括注射部位疼痛佔98.4%、疲倦73.1%、頭痛62.1%、肌肉痛35.3%、畏寒34.6%。其他還有關節痛、噁心/嘔吐、腋下腫脹/壓痛、發燒＞38度、注射部位腫脹及發紅。

疫苗施打後大多數反應為施打部位疼痛、紅腫，通常在幾天內消失，其他可能有頭痛、疲倦體溫升高、畏寒等狀況，並指也可能出現極為罕見的心肌炎或心包膜炎，要是出現胸痛、心跳不規則等症狀，務必立即就醫。

▲▼教育部發文給各縣市，請學校將國小童接種疫苗意願書發放給家長。（圖／教育部提供）

▲教育部發文給各縣市，請學校將國小童接種疫苗意願書發放給家長。（圖／教育部提供）

▲▼教育部發文給各縣市，請學校將國小童接種疫苗意願書發放給家長。（圖／教育部提供）

▲國小童接種疫苗意願書，施打須知中說明副作用等風險。（圖／教育部提供）

Q4：為什麼兒童需要接種新冠疫苗？

A4：在國小童接種疫苗意願書中，明列施打疫苗可預防新冠有症狀感染與重症；減少病毒在兒童間與成人間的傳播；防止其他併發症，例如新冠急性感染後症候群或孩童多系統發炎症候群；減少學校停課和對其他社會活動的干擾。

Q5：兒童接種新冠疫苗安全嗎？

A5：目前核准使用於兒童與青少年之新冠疫苗僅有mRNA疫苗，包括莫德納和輝瑞2廠牌。臨床試驗和觀察性或上市後疫苗有效性研究顯示，核准用於5～11歲和12～17歲的新冠疫苗是安全的。

兒童在接種疫苗後可能會出現輕微副作用，但會在48小時內消退。接種莫德納後，6～11歲兒童的不良事件發生率與18～25歲族群相似，最常見不良反應是注射部位疼痛、疲勞和頭痛，發燒在兒童中比年輕人更常見。

Q6：有潛在健康問題的兒童，可以接種新冠疫苗嗎？

A6：施打須知中也提到，新冠疫苗接種的禁忌症包含對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種本項疫苗劑次曾發生嚴重過敏反應者。除禁忌症外，建議患有潛在慢性疾病的兒童接種新冠疫苗，特別是他們的疾病狀況可能會增加患重病風險，建議盡快接種並完成建議的接種劑次。接種前可先諮詢醫師。

▲▼作業,小學生,兒童,,小孩,睡覺,疲勞,過勞（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲本身有潛在健康問題的孩童，接種前可先諮詢醫師。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

Q7：正在服用其他藥物的兒童，是否可接種新冠疫苗？

A7：大多數情況下，正在接受藥物治療的兒童和成人應在接種疫苗前後繼續進行常規治療，不應停止服藥，但以下幾種情況，會建議人們延遲接種疫苗或延遲特定藥物治療。

－如果注射部位出血或瘀傷的風險很高，可能會建議服用抗凝血劑的人延遲接種。大多數服用穩定劑量抗凝血劑的人，可以在病況穩定下接種。

－接受免疫抑制劑治療（包括化療）者染疫後嚴重度較高，因此接種新冠疫苗很重要。這種患者治療週期中可能有一個時間點，預計會對疫苗產生更好的免疫反應。或在某些情況下可能會暫停一劑免疫抑制劑，以最大限度提高對疫苗的免疫反應，故應與醫師討論接種疫苗的最佳時機。

Q8：兒童接種新冠疫苗後，是否應避免任何活動？

A8：接種疫苗後，兒童可繼續進行所有日常活動。若在接種後無特殊身體不適，可以繼續日常運動，若感覺不舒服，出現發燒或疲倦，則建議休息並視需要就醫診治。

Q9：若接種後出現不良反應請假，會列入缺席紀錄嗎？

教育部表示，若學生接種疫苗後有不良反應，學生可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，並以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，而學生請疫苗假時，班級導師也要確認家中是否有人陪伴及照顧，家長若要照顧有不良反應的學童，可有一人申請防疫照顧假。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
「居隔3＋4」今6.7萬人出關　7大QA帶你秒看新制
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別讓急診在戰役剛開始就癱瘓！　美女醫籲做2件事

確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　前疾管局長批估算機制已失靈

3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

小學生5／2開打莫德納！「不良反應、禁忌症有哪些」9大QA一次看

「社區高密度感染」全國陽性率8.1％　專家2建議解套

G奶網紅大跳毽子操　雪乳上下狂晃32秒

「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

今變天！2地區午後雨加大　下波全台轉涼防「3天大量降雨」

別禁民眾去醫院篩檢　醫曝急診人潮「3招快快驗壓平曲線」

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

王婉霏健身直播嗆：一點都不累！　劉畊宏秒加強「講話要注意XD」

別讓急診在戰役剛開始就癱瘓！　美女醫籲做2件事

確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　前疾管局長批估算機制已失靈

3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

小學生5／2開打莫德納！「不良反應、禁忌症有哪些」9大QA一次看

「社區高密度感染」全國陽性率8.1％　專家2建議解套

G奶網紅大跳毽子操　雪乳上下狂晃32秒

「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

今變天！2地區午後雨加大　下波全台轉涼防「3天大量降雨」

別禁民眾去醫院篩檢　醫曝急診人潮「3招快快驗壓平曲線」

別讓急診在戰役剛開始就癱瘓！　美女醫籲做2件事

Sandy親自發文徵美編「開出6條件」！　網讀完傻眼了：慣老闆

Lulu請辭！吳姍儒爆想接《料理之王》主持棒　「搶先報酬勞」現誠意

徐永明涉貪內幕！家中搜出神祕300萬　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早秘密簽字」　離婚原因曝光

米可白離婚2年「甜勾建築小開」爆新戀情！　逛遍國際精品黏緊緊

米可白爆熱戀建築業小開　「大方認愛」曝男方職業⋯擇偶3條件

確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　前疾管局長批估算機制已失靈

3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

18歲饒舌女歌手進軍情色平台　曝超狂年營收15.5億元

舞台劇演一半放送事故　他脫褲露屁股全場笑歪

生活熱門新聞

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

他入職5天被開除　公司超扯7理由

多國爆「兒童不明肝炎」！疾管署急發醫界通函示警

高雄+182！極樂足跡又狂燒14家

單日+885！21縣市1256所園校停課

台北南港晚間「無預警停電」

紅黃線臨停不能檢舉　4/30起上路

愛犬嚇哭3歲妹挨告！飼主曝反轉影片：沒吠也沒暴衝

今變天！2地區午後雨加大　下波全台防3天大量降雨

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

口罩這樣戴防護力歸零　台大醫曝4大NG舉動

柯文哲預估確診數超驚人　3周單日確診50萬

更多熱門

相關新聞

「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

居隔縮短「3＋4」昨（26）日上路，已居隔超過3天者自今日開始解除隔離，指揮中心發言人莊人祥表示，若以接觸日在4/17～4/23個案計算，預計有6.7萬人27日起可解隔。究竟適用對象為何？居隔採檢措施與規定有哪些？出關後可以上學嗎？《東森新媒體ETtoday》統整7大QA，帶你快速了解3＋4居隔新制。

單日+885！21縣市1256所園校停課

單日+885！21縣市1256所園校停課

雲林＋27！再爆校園傳播鏈　學童5/2可接種疫苗

雲林＋27！再爆校園傳播鏈　學童5/2可接種疫苗

大學有輕症或隔離者以返家為原則

大學有輕症或隔離者以返家為原則

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝光

小學生下週可打莫德納！常見「11大副作用」曝光

關鍵字：

莫德納小學生不良反應禁忌症新冠疫苗教育部本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

管理員證：吧檯撿到強尼戴普斷指

熊熊穿超辣打第3劑！　「G罩杯激增」萬人歪樓副作用：超腫

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

被酸不敢殺他　醉女一刀刺殺前夫

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

他入職5天被開除　公司超扯7理由

多國爆「兒童不明肝炎」！疾管署急發醫界通函示警

超敢衝？房板一堆「8年級買房心得」驚呆

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面