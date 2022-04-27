小學生5／2開打莫德納！「不良反應、禁忌症有哪些」9大QA一次看

▲小學生最快於5/2可接種莫德納疫苗，關於心中的疑慮帶你一次看懂。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／整理報導

教育部25日發公文指6～11歲兒童將比照過去BNT校園接種模式，施打莫德納疫苗，學童家長有7天考慮期，最快5/2起施打，但接種開始日則由各縣市決定。針對不少人心中的疑慮，像是施打莫德納可能引發的副作用、哪些人不適合打、接種後是否需避免日常活動？《東森新媒體ETtoday》整理9大QA，供家長參考。

Q1：學童將接種的品牌？

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A1：莫德納、用量為施打2劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。

Q2：兩劑需間隔多久？

A2：2劑施打間隔28天。

Q3：常見不良反應有哪些？

A3：根據教育部發出公文中的接種須知顯示，臨床試驗6～11歲兒童接種後常見不良反應，包括注射部位疼痛佔98.4%、疲倦73.1%、頭痛62.1%、肌肉痛35.3%、畏寒34.6%。其他還有關節痛、噁心/嘔吐、腋下腫脹/壓痛、發燒＞38度、注射部位腫脹及發紅。

疫苗施打後大多數反應為施打部位疼痛、紅腫，通常在幾天內消失，其他可能有頭痛、疲倦體溫升高、畏寒等狀況，並指也可能出現極為罕見的心肌炎或心包膜炎，要是出現胸痛、心跳不規則等症狀，務必立即就醫。

▲教育部發文給各縣市，請學校將國小童接種疫苗意願書發放給家長。（圖／教育部提供）

▲國小童接種疫苗意願書，施打須知中說明副作用等風險。（圖／教育部提供）

Q4：為什麼兒童需要接種新冠疫苗？

A4：在國小童接種疫苗意願書中，明列施打疫苗可預防新冠有症狀感染與重症；減少病毒在兒童間與成人間的傳播；防止其他併發症，例如新冠急性感染後症候群或孩童多系統發炎症候群；減少學校停課和對其他社會活動的干擾。

Q5：兒童接種新冠疫苗安全嗎？

A5：目前核准使用於兒童與青少年之新冠疫苗僅有mRNA疫苗，包括莫德納和輝瑞2廠牌。臨床試驗和觀察性或上市後疫苗有效性研究顯示，核准用於5～11歲和12～17歲的新冠疫苗是安全的。

兒童在接種疫苗後可能會出現輕微副作用，但會在48小時內消退。接種莫德納後，6～11歲兒童的不良事件發生率與18～25歲族群相似，最常見不良反應是注射部位疼痛、疲勞和頭痛，發燒在兒童中比年輕人更常見。

Q6：有潛在健康問題的兒童，可以接種新冠疫苗嗎？

A6：施打須知中也提到，新冠疫苗接種的禁忌症包含對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種本項疫苗劑次曾發生嚴重過敏反應者。除禁忌症外，建議患有潛在慢性疾病的兒童接種新冠疫苗，特別是他們的疾病狀況可能會增加患重病風險，建議盡快接種並完成建議的接種劑次。接種前可先諮詢醫師。

▲本身有潛在健康問題的孩童，接種前可先諮詢醫師。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

Q7：正在服用其他藥物的兒童，是否可接種新冠疫苗？

A7：大多數情況下，正在接受藥物治療的兒童和成人應在接種疫苗前後繼續進行常規治療，不應停止服藥，但以下幾種情況，會建議人們延遲接種疫苗或延遲特定藥物治療。

－如果注射部位出血或瘀傷的風險很高，可能會建議服用抗凝血劑的人延遲接種。大多數服用穩定劑量抗凝血劑的人，可以在病況穩定下接種。

－接受免疫抑制劑治療（包括化療）者染疫後嚴重度較高，因此接種新冠疫苗很重要。這種患者治療週期中可能有一個時間點，預計會對疫苗產生更好的免疫反應。或在某些情況下可能會暫停一劑免疫抑制劑，以最大限度提高對疫苗的免疫反應，故應與醫師討論接種疫苗的最佳時機。

Q8：兒童接種新冠疫苗後，是否應避免任何活動？

A8：接種疫苗後，兒童可繼續進行所有日常活動。若在接種後無特殊身體不適，可以繼續日常運動，若感覺不舒服，出現發燒或疲倦，則建議休息並視需要就醫診治。

Q9：若接種後出現不良反應請假，會列入缺席紀錄嗎？

教育部表示，若學生接種疫苗後有不良反應，學生可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，並以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，而學生請疫苗假時，班級導師也要確認家中是否有人陪伴及照顧，家長若要照顧有不良反應的學童，可有一人申請防疫照顧假。