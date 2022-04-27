北教大申請遠距教學到學期末　教部駁回「原因曝光」

▲國立台北教育大學申請教學到學期末遭教育部駁回。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情燒不停，校園確診連環爆，國立台北教育大學因為校內空間無法負荷學生隔離，昨（26日）向教育部申請實施遠距教學到學期末，成為國內大學首例，不過，教育部今（27日）指出，停課天數也要視實際疫情調查及風險評估結果後決定，經過教育部緊急應變小組檢視，國北教大應先全校停課9天改採遠距教學，以安置確診者、居家隔離者及進行校內清消，而非直接停課至學期末。

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▲ 教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

立法院教委會今天邀請潘文忠，針對「各項大型考試與各級學校防疫措施及因應疫情升溫補助發放學生快篩試劑之評估，以及5至11歲兒童疫苗準備情形和接種規劃細節」進行專題報告並備質詢。

受到疫情影響，北教大學校3分之1以上院系列為確診個案或密切接觸者，從前天起全校實施遠距教學到今天，但由於校內空間無法負荷學生隔離，加上學生與家長要求，前天校內會議達成共識，將實施遠距教學到學期末，《ETtoday新聞雲》昨天獨家報導，北教大在昨天向教育部提出申請，也成為國內第一所因為疫情而申請遠距教學到期末的大專校院。

不過，教育部今天駁回北叫大申請，教育部指出，根據教育部停課標準規定，國北教大要實施全校暫停實體課程，除教職員工生應進行「自我健康監測」外，停課天數也要視實際疫情調查及風險評估結果後決定，且經過教育部緊急應變小組檢視，國北教大應先全校停課9天改採遠距教學，以安置確診者、居家隔離者及進行校內清消，而非直接停課至學期末。

教育部指出，學校後續如依每週校園實際疫情調查，並評估如何安排校內宿舍防疫、掌握師生線上教學學習評量狀況、每日健康狀況等配套作法後，認有持續停課必要，可再另行報教育部；等待校內疫情平緩後，即應恢復實體授課，而非直接改採遠距教學至學期末。