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學生本土單日+1238！確診總數首破7千　22縣市1275所園校停課

▲▼ 桃園校園清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天本土生新增例確診，圖為桃園校園進行清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天（27日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共暴增1248例確診，其中10例為境外生，其餘1238例為本土學生，再度刷新單日確診新高紀錄，而且首度單日確診超過1200例，本土生累計確診總數也超過7600人；另因疫情關係，全台22縣市、1275所園校停課，較昨天增加1縣市、19所園校，等於全台22縣市都有學校停課。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天6401例，今天來到7639例，新增1238例，再度刷新單日確診新高紀錄，1238例當中，包括大專校院新增266例、高中159例、國中115例、小學521例、幼兒園177例，國小為首度出現單日確診超過5百人；境外生部分，今天新增10例，3例為境外大專校院學生，6例為境外高中生，1例為幼兒園，也讓確診總數來到724例。

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▲▼今天本土生暴增1238例確診，首度突破一千例。（圖／教育部提供）

▲今天本土生暴增1238例確診，光是國小生增加超過五百例。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、1275所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增1縣市（澎湖）、19所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有308所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園118所、國小86校、國中 37校、高級中等學校64校、大專校院3校；另有967所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園248所、國小371校、國中155校、高中119校、大專校院74校。

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