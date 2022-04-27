全教總盼「3+4」新制從寬給假　教部：以防疫隔離假認定

▲「全教總希望「3+4」新制對老師能從寬給假。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

政府在前天（25日）宣布居家隔離天數由現行「10+7」縮短為「3+4」，也就是3天居家隔離、4天自主防疫，但部分老師這7天該適用什麼假別有疑惑，全教總今（27日）建議師生應有一致作法，希望教育部從寬給假，減少校園困擾。

政府推出「3+4」防疫新規定，全教總認為，目前疫情正在爆增之際，校園防疫衍生的相關師生請假事宜，更應秉持二年多來從寬認定、從寬給假的作法，「3+4」共7天為防疫而請的假，建議可由教師視不同情況彈性處理，讓不幸染疫或因此必須隔離的師生家長可以安心度過隔離期間。

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全教總表示，若教師本身如為居隔對象或為家長，學校應可依據相關指引及教育部在昨天（26日）函文說明段一，彈性居家辦公實施遠距教學，不計入假別。

疫情當頭，全教總再次建議從寬給假、減少校園困擾，也感謝教育部從善如流，正面回應全教總訴求，讓不幸染疫或因此必須隔離的師生家長可以安心度過隔離期間，盡快康復回歸校園。

教育部指出，考量學校生活作息一致性，有關居家隔離「3+4」期間，自主防疫的4天，師生以不到校為原則，有關假別適用，將依據嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法第2條規定，以防疫隔離假別認定，教育部將以此方向與中央流行疫情指揮中心會商後確認。