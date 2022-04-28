遊艇駕照一張賤賣5千元！航港局技佐賤賣駕照弊案定讞

▲航港局技佐收賄弊案定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

交通部航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒，利用民眾想取得遊艇駕駛執照的機會，每張駕照5000元至8000元不等，向代辦業者收取賄賂。一審將他重判9年10月，二審仍重判9年2月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，宋立恒從1989年起就進入臺灣省交通處臺中港務局任職。而後港務局改組，他後續擔任航港局中部航務中心監理科技佐，負責遊艇及動力小船駕駛執照核發、換發、補發之監理等業務。

而依照規定民眾欲取得二等遊艇、自用或營業用動力小船駕駛執照，必須具備規定之學、經歷，方得參加二等遊艇、自用或營業用動力小船駕駛執照測驗，且筆試及實作測驗均及格（含筆試及實作測驗，均須達75分始合格），始得由航政機關核發二等遊艇、自用或營業用動力小船駕駛執照。他利用民眾無暇參加考試的機會，勾結代辦業者，賤賣遊艇駕照。

檢方查出，代辦業者向民眾收取1至3萬元不等的費用，宋男則以每張駕照5千元到8千元，向業者收取賄款。案經檢調單位發現後，發動偵查作為，但因為購買駕照的人實在太多，檢方分2波起訴，總計起訴宋男在內共51人。

法院審理時，宋男繳回犯罪所得10萬8千元，一審法院仍將他重判有期徒刑9年10月。上訴二審後，台中高分院仍認為他「所為不僅玷污、褻瀆公務執行之純正，敗壞官箴，且有害公務員廉潔自重之形象，影響一般社會大眾對交通部管理公眾交通及政府之信賴，並造成水域交通之潛在危險，損害社會秩序及公共安全，情節甚為嚴重」，因之還是重判有期徒刑9年2月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。