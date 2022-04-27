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「蘋果西打」前總經理孫幼英涉掏空7.6億　二審判刑9年半

▲▼大西洋飲料公司實際負責人、總經理孫幼英。（圖／記者李毓康攝）

▲生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

生產知名飲料「蘋果西打」的大西洋飲料公司，傳出掏空案件，前總經理孫幼英涉嫌利用買賣土地及借款等方式，另外還以假發票交易侵占公款，檢方認定這造成公司8億多元損害，提起公訴。一審重判9年6月，案經上訴，高院二審27日仍判刑9年6月。可上訴。

檢方起訴指出，孫幼英為大西洋飲料公司前總經理，另外也是協助大飲公司製造飲料的「國信食品」，以及下游經銷商「旭順食品」的負責人。但2家公司自2017年起，傳出財務問題。為了解決債務危機，孫女與大飲公司財務經理鍾素娥，謀劃多起購地、借貸案。

不僅如此，孫女為讓不動產交易案順利過關，以2公司的名義開立假發票，騙取大飲公司購買原料費用。檢方估計，2女以此等方式掏空大飲公司近8.8億元的資產，因此於2019年4月間發動搜索行動，並聲押孫女獲准。後續檢方提起公訴，孫女遭羈押禁見直到隔年3月才以2000萬元交保。

案經新北地院一審審理後，於2020年10月一審宣判，新北地院認定孫女犯《證券交易法》「不利益交易」、「特別背信」等罪，但犯罪所得約為7億6千萬餘元，因此分別判刑8年2月、7年6月，合併執行有期徒刑9年6月；鍾女也被依同法「不利益交易罪」判刑7年6月。案件上訴第二審。

高院二審於27日宣判，還是認定孫女、鍾女2人均有罪，還是維持9年6月、7年6月的刑度。可上訴。

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