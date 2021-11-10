《ETtoday新聞雲》更保雲上線　伴更生人無懼前行

▲長期關注更生人與受刑人人權的《ETtoday新聞雲》法律雲正式成立並上線「更保雲」，秉持「更生無礙，犯保有愛」精神，專注報導更生人及犯罪被害人相關新聞。

記者王淑君／綜合報導

曾經在生命歷程中走錯一步路的更生人，出監後想洗心革面，做個好人，卻礙於社會觀感與壓力，在社會復歸這條道路上，往往走的跌跌撞撞。

今日（10日）適逢第76屆更生保護節慶祝大會的舉辦，長期關注更生人與受刑人人權的《ETtoday新聞雲》法律雲正式成立並上線「更保雲」，秉持「更生無礙，犯保有愛」精神，專注報導更生人及犯罪被害人相關新聞，期待讓廣大讀者了解其困境，同時，也能對其廣施援手，讓社會更安詳。

更保雲的成立，在於高檢署檢察長，同時身兼更生保護會與犯罪被害人保護協會董事長的邢泰釗大力支持。更生保護會近年為幫助更生人重生，除了持續提供圓夢創業貸款更生人紓困措施，減緩其營運壓力，也提供物流補貼，鼓勵圓夢創業貸款更生人加入物流平台行列，並辦理幸運草市集推廣商品，幫助更生人達成創業夢想。另外也提供家庭支持勤學紓困，並準備愛心防疫物資包，送愛到家。

《ETtoday新聞雲》的大家長—東森集團總裁王令麟，難忘當年身陷囹圄的際遇，認為：「受刑人只是穿著囚服的國民，社會應給更生人機會，給予他們包容與空間，社會才會更祥和。」他大力支持更生人重生，除了在東森購物台義賣北監銅雕班作品，將勸募所得全數捐贈予公益團體，並提出「安心就業計畫」，與更生保護會合作，提供關係企業職缺，讓更生人謀得一份穩定的工作，可以維持生計，也重拾自信。例如已在集團關企—熊媽媽買菜網上班快半年的阿凱，年輕時因販毒入監，但他願意悔改，目前在熊媽媽買菜網擔任物流倉管，他相當感恩王總裁對他施出的援手，「我已經有一條很好的路走了，不想回頭！」

▲東森購物以「銅聲若響、愛與重生」為主題舉辦銅雕藝術公益行銷勸募活動，推廣更生人銅雕作品，希望透過愛與關懷助更生人翻轉人生。（圖／記者徐文彬攝）

法務部長蔡清祥感謝東森集團對更生人提供的多元幫助。他認為，更生人復歸社會之路，除了家人的支持，公益企業與熱心人士的付出，以及社會大眾的接納，都是不可或缺的力量。有了這些社會各界資源的投入，讓更生人家庭獲得援助，進而成為更生人改過向善的穩定力量。

在更保節當天上線的更保雲，將專注報導更生人、犯罪被害人的新聞，以及其成功翻轉人生的感人故事，或者需要援助的困境，希望讓更多人拉他們一把，助他們走得更穩、更好。