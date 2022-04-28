永然法律基金會開放法律系清寒獎助學金申請

▲李永然律師成立永然法律基金會並提供法律系清寒學子獎助學金。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／綜合報導

新冠疫情延燒已三年，許多行業或工作的困境仍然難解，又遭遇通貨膨脹，對弱勢家庭無疑更是雪上加霜，為了幫助更多清寒學子在就學時減少經濟負擔，「永然法律基金會法律獎助學金」自108學年度第2學期將錄取名額自4名提升至6名，並於每期再額外增加5名鼓勵獎。

知名律師李永然執業四十餘年，他自幼苦學出身，了解「教育」能夠翻轉人生，因此於民國100年成立「財團法人永然法律基金會」後，積極從事推廣法治教育向下扎根、培育優秀法律人才，不僅於每年寒暑假舉辦高中法律生活營，建立高中生法治觀念，協助其進入大學法律系就讀做準備，培養優秀法律人才，獎助家境清寒、課業優異的大學法律系在學學生，更自民國107學年度起，設立「永然法律基金會法律獎助學金」，提供全國各大學法律系家境清寒的優秀學子在經濟上的資助。

看著一封封申請表格的內容，描述著自身家庭的困境和未來自己的志向，想到這些孩子在辛苦的課業之下，還必須分心打工或辦理助學貸款才能讀書，李永然感到十分不捨，他希望藉由「永然法律基金會法律獎助學金」的頒發，能對有心向學但家境清寒的學子，提供經濟上的資助，也期盼社會上有力之士能伸出溫暖的手，共同提供資源協助，讓這群孩子們在求學時能無後顧之憂地專心學習，畢業後成為社會上有用之材。

110學年度第2學期的「永然法律基金會法律獎助學金」現已開放申請至111年5月2日截止，凡是國內大學法律系在校學生，前一學期學業成績平均七十分以上、操行成績平均八十分以上，無不及格科目，且為鄉鎮區公所或縣市政府列冊之中低收入戶子女，均可申請。詳細內容及規定，可參考永然法律基金會獎助學金申請活動網頁，歡迎符合條件的同學前來申請。