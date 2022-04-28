　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

永然法律基金會開放法律系清寒獎助學金申請

▲李永然律師談現行假釋制度之缺。（圖／記者林敬旻攝）

▲李永然律師成立永然法律基金會並提供法律系清寒學子獎助學金。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／綜合報導

新冠疫情延燒已三年，許多行業或工作的困境仍然難解，又遭遇通貨膨脹，對弱勢家庭無疑更是雪上加霜，為了幫助更多清寒學子在就學時減少經濟負擔，「永然法律基金會法律獎助學金」自108學年度第2學期將錄取名額自4名提升至6名，並於每期再額外增加5名鼓勵獎。

知名律師李永然執業四十餘年，他自幼苦學出身，了解「教育」能夠翻轉人生，因此於民國100年成立「財團法人永然法律基金會」後，積極從事推廣法治教育向下扎根、培育優秀法律人才，不僅於每年寒暑假舉辦高中法律生活營，建立高中生法治觀念，協助其進入大學法律系就讀做準備，培養優秀法律人才，獎助家境清寒、課業優異的大學法律系在學學生，更自民國107學年度起，設立「永然法律基金會法律獎助學金」，提供全國各大學法律系家境清寒的優秀學子在經濟上的資助。

看著一封封申請表格的內容，描述著自身家庭的困境和未來自己的志向，想到這些孩子在辛苦的課業之下，還必須分心打工或辦理助學貸款才能讀書，李永然感到十分不捨，他希望藉由「永然法律基金會法律獎助學金」的頒發，能對有心向學但家境清寒的學子，提供經濟上的資助，也期盼社會上有力之士能伸出溫暖的手，共同提供資源協助，讓這群孩子們在求學時能無後顧之憂地專心學習，畢業後成為社會上有用之材。

110學年度第2學期的「永然法律基金會法律獎助學金」現已開放申請至111年5月2日截止，凡是國內大學法律系在校學生，前一學期學業成績平均七十分以上、操行成績平均八十分以上，無不及格科目，且為鄉鎮區公所或縣市政府列冊之中低收入戶子女，均可申請。詳細內容及規定，可參考永然法律基金會獎助學金申請活動網頁，歡迎符合條件的同學前來申請。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
初二回娘家被罵「破麻」　高雄女餵母喝尿再踹死她
快訊／北市議員確診再+1！　她染疫「喉嚨痛、咳嗽」
士官長也是CEO！開公司賣用品給部隊　左營軍區遭搜索
快訊／今本土傳飆破1萬3！　陳時中14:00說明
實聯制取消改用社交距離App　中國手機恐不能用
藥局外都是人！　快篩實名制首日「20分鐘就賣完」
快訊／動滋券2.0期限延到8月底！　再加碼200元
一早就賣6萬份！快篩實名制當機　健保署回應了
勾惡脫面具道歉！首揭真實身份「陳昱瑋」　週日赴約連千毅
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

永然法律基金會開放法律系清寒獎助學金申請

徐弘儒／拾金不昧好美德　侵占遺失物得不償失

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

本土狂飆8822例創新高！　陳時中：即日起取消實聯制

永然法律基金會開放法律系清寒獎助學金申請

徐弘儒／拾金不昧好美德　侵占遺失物得不償失

養出亮麗黑髮！全聯獨家「美吾髮漢方賦黑」用東方本草喚回烏黑亮澤

爸拍寵物鋼繩「殉職照」　看到身後「超硬漢草」秒懂

台股短線跌深　法人點名農糧概念、航運類股留意反彈契機

快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光

公視台語台偷嗆柯文哲「練痟話」？民眾黨：拿國家資源卻淪為側翼

每天上演「貓吸人」橘貓最愛窩小奴才懷裡睡　媽超困惑

3天增50生確診、23校停班課　台中停班課天數擬調成「3+4」

季配息ETF夯！6檔任你選　還有10元親民價「小資族也可入手台積電」

北教大檢疫空間不足　衛福部將提供檢疫所50間房協助

佛奇高喊美國疫情已「脫離大流行」　1天後卻改口：有減緩但未結束

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

法律熱門新聞

永然法律基金會提供法律系學子獎學金

李家豪／散播疫情謠言恐罰三百萬

徐弘儒／侵占遺失物得不償失

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

雷皓明／精神病人就該送醫隔離？

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

告訴6月期限　法界：過了就GG

「司法之秤」敲響正義之音

住屋漏水相關法律問題

問同志與法官約砲　台東女檢恐送評鑑

打死邱小妹　狠父出獄又性侵女童

李善植／和解書有法律效力嗎

更多熱門

相關新聞

銳普掏空案　詹定邦更四審遭判6年

銳普掏空案　詹定邦更四審遭判6年

前股票上市公司銳普電子，2005年間傳出掏空案件，當時公司副董事長詹定邦等人，涉嫌掏空公司7億元，遭檢方提起公訴。其中詹定邦更是民進黨大老吳乃仁的妻舅。全案纏訟17年，詹定邦一度獲判無罪。但高等法院27日更四審宣判，將詹定邦判刑6年。可上訴。

還不出200萬債　殺死債主判15年定讞

還不出200萬債　殺死債主判15年定讞

「蘋果西打」掏空案　孫幼英二審判刑9年半

「蘋果西打」掏空案　孫幼英二審判刑9年半

遭批行政不公　邢泰釗反駁

遭批行政不公　邢泰釗反駁

邢泰釗獲同意任檢察總長：將貫徹四大方向

邢泰釗獲同意任檢察總長：將貫徹四大方向

關鍵字：

法律李永然法律系永然法律基金會獎助學金

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

小孩大學念什麼系「會被打斷腿？」　全場點2科系

鳳梨轟連千毅爆案外案！正妹上直播只拿3000元

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面