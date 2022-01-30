蔡東利／這些年我們追的劇，合法嗎？

▲網路追劇很方便，但小心，於網路下載、上傳侵害著作權之影音者均會觸犯《著作權法》。（圖／pixabay）

告別2018年，大家最開心的就是1、2月份有很多連假可放，而放假不想在外面塞車或者人擠人，很多人會選擇在家追劇，但是，你有想過，你追的劇是合法的嗎？

現今網路上侵害著作權的影劇內容多以BT（BitTorrent）種子分享侵權影音，BT為一種多點對多點（P2P）的檔案傳輸技術，其技術特性為「下載」與「上傳」檔案同時進行，藉此達到快速傳輸檔案效果，為網路上分享檔案之常見工具。另外，網路雲端硬碟業者與社群網站提供使用者一定網路硬碟空間，部分使用者基於獨樂樂不如眾樂樂的心態，未經授權即將電影、電視劇或音樂上傳到該等網路雲端空間，使他人得以下載或線上觀看此等侵權內容。最後，數位影音OTT（Over-The-Top）為近年來新興之影音傳送方式，經營者或利用網站、影音串流APP（或相類似之應用程式）以及串流裝置（多媒體機上盒）將影音傳送出去。

《著作權法》第91條第1項規定，「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」；第92條規定，「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」，因此，於網路下載、上傳侵害著作權之影音者均會觸犯《著作權法》第91條第1項、第92條。

另外，如果是數位影音網站經營者提供消費者影音串流APP、多媒體機上盒，以供消費者觀看盜版影劇，依《著作權法》第87條第1項第7款規定，未經著作財產權人同意或授權，意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作，侵害著作財產權，對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術，而受有利益者，視為侵害著作權，且依第93條第4款規定，處2年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

台灣現在已有許多數位影音網站經營者提供合法影片供消費者訂閱，其影音之質、量相較於傳統的影音出租店、第四台均大幅提升，且消費者所支付之費用亦較低廉，當影音網站經營者提供優質影劇讓更多消費者有意願訂閱，這代表未來影劇製作者可獲取更多資金以製作更優質的影劇，因此，為了有更好的戲劇可追，還是請立即按下「訂閱」，而不要觀看盜版影劇。

●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。