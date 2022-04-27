銳普掏空案纏訟17年　吳乃仁妻舅詹定邦更四審遭判6年

▲前上市公司銳普遭掏空，公司副董事長詹定邦更四審遭判刑。（圖／路透）

記者吳銘峯／台北報導

前股票上市公司銳普電子，2005年間傳出掏空案件，當時公司副董事長詹定邦等人，涉嫌掏空公司7億元，遭檢方提起公訴。其中詹定邦更是民進黨大老吳乃仁的妻舅。全案纏訟17年，詹定邦一度獲判無罪。但高等法院27日更四審宣判，將詹定邦判刑6年、併科罰金4千5百萬元。可上訴。

本案起因於2005年間，檢方接獲線報，指稱銳普電子公司董事長陳貴全，與副董事長詹定邦等人，涉嫌以假交易的方式掏空公司7億元。案發當時，詹定邦的姐姐是中華民國證券投資人保護中心總經理詹彩虹，姐夫則是民進黨大老、當時的台灣證券交易所董事長吳乃仁，因此本案引發關注。而檢方當時發動偵查行動後，聲請羈押詹定邦獲准，全案並於當年底提起公訴。

檢方起訴指出，詹定邦與在逃的共犯陳俊旭等人謀議掏空上市公司資產，並利用銳普電子營運不善，急需尋找資金的機會，與當時的董事長陳貴全簽下投資協議書，讓詹定邦等人入主。詹定邦等人利用「三角交易」的假交易方式，以A公司賣貨給B公司，B再賣給C公司，但由A直接出貨給C，B公司則從中賺差價，讓銳普進行7筆鉅額交易，結果造成銳普7億元呆帳無法收回。由於交易過程中，陳貴全均被排除在外，檢方雖對他提起公訴，但陳貴全最後獲判無罪確定。

至於詹定邦一二審均認定有罪，重判有期徒刑10年，更一審、更二審也都重判9年。但案件到了2017年的更三審，詹定邦卻逆轉獲判無罪，無罪判決遭撤銷發回更四審。高院更四審於27日宣判，仍認定詹定邦有罪，考量詹定邦等人入主上市公司後，「卻未致力於生產營運以維持正常投資機能，反以假交易之方式掏空公司資產，漠視社會投資大眾與其他小股東之權益，影響股市秩序」，因此將他改判有期徒刑6年、併科罰金4千5百萬元。同案被告則分別遭判刑5年4月到4年2月不等刑期。