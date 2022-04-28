賣場驚見日本巨大純米瓶　網：好想解封去日本

▲網友分享最近在賣場頂級進口米區，發現「巴掌大日本巨米」？（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

大型量販賣場能買到許多日本直送台灣的夯貨，撫慰許多人期待解封赴日旅遊的心！最近消費者獵奇討論「在大型賣場“頂級進口米區”看到“巴掌大日本巨米“！近看發現是給頭髮吃的高級日料“純米瓶”」！獨特米狀瓶迅速引起關注！

▲獨特米狀瓶身引起消費者驚嘆「放在米區旁好特別！瓶子超漂亮，看了就想買」！

關注日本趨勢的人，絕對知道這是日台瘋狂討論，愛美女生人手一瓶的「Hair Recipe純米瓶」！精鍊日本新瀉冠軍米，千粒米才能萃出一滴具極高滲透力的白米精華，從洗髮、潤髮到護髮，給髮絲頂級食療呵護！超越專櫃的養髮效果，連專業美容師也驚艷！

「純米瓶」上市後話題持續霸佔各大社團，因無矽靈、無parabens、無防腐劑，含有精萃新瀉米精華的「極簡」養髮理念而備受關注，洗髮的沙龍級保濕讓用過的網友每晚只想「翻牌」純米瓶：「洗髮精好不好用，看被寵幸幾次就知道！現在每晚都用它」、「沒有雜七雜八化學物，打趴其他牌化學洗髮精」。

▲許多網友表示包裝和香味很吸引人！尤其泡沫細緻，真的很好洗。（圖／翻攝自臉書社團）

網友說提到，從洗髮就能感受泡沫的細緻！溫和PH值不會過度清潔，讓髮根自然蓬鬆；高滲透力白米精華能快速修護乾枯受損髮，讓頭髮柔順不打結；最後一定要抹上集結35萬顆米精華的米糠髮油作呵護！含99.6%米糠原液，還有恢復髮絲彈性光澤的「穀維素」、天然保濕劑「角鯊烯」，幫助油水平衡、鎖住髮絲水分，起床時當然閃耀亮眼米澤光！

▲網友分享以前出去一陣子頭髮就塌掉（圖左、圖中），使用純米瓶後（圖右）頭髮變得蓬鬆很有光澤感！（圖／擷取自Dcard網友分享）

「純米瓶」火紅的另個原因，就是適用不同髮質！乾性受損髮可用「米糠溫養修護組」溫和護理養髮，還有檸檬與生薑的舒緩香氣；中/油性髮適用「米糠溫養豐盈組」幫助油水平衡，清爽養髮，還能享受檸檬柑橘活力香味！

▲日本直送的純米瓶，不同髮質都能找到適合組合。（圖／資料照）

「Hair Recipe純米瓶」紅到日本直送台灣，剛上架家樂福就熱賣到不斷補貨！ 而Hair Recipe還有一款「元氣頭皮系列」，包含：洗後髮絲清爽蓬鬆的「奇異果洗髮精」及有效防斷髮的「蘋果生薑洗髮精」，都是備受日台女生好評的天然系洗髮精！家樂福熱銷中，今天下班就到賣場補貨，體驗用過絕對每晚翻牌的純米瓶魔力！