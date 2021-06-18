新奇！家樂福超狂生鮮區兼賣蘋果薑、奇異果洗髮精　網：兩款打包每天選妃

▲有網友採買物資時意外發現，家樂福將近期網路爆紅的奇異果洗髮精以及蘋果薑洗髮精陳列在生鮮區。(圖／資料照，下同。)

消費中心／綜合報導

防疫期間全台自主封城，暫停一切社交活動，除必要採買盡可能不出門，久久出門採購生活必需品一回到家，也需要特別仔細的清洗身體和頭髮。大賣場、量販店的食材生鮮區總是大家第一站要購足生活物資的重點。有網友採買物資時意外發現，家樂福將近期網路爆紅的奇異果洗髮精以及蘋果薑洗髮精陳列在生鮮區，驚呼家樂福這波行銷創意走得很前面，畢竟天天宅在家除了要注重飲食健康，也要天天洗頭，用不同食材香氣與功能的洗髮精轉換心情，相信能成為挺過疫情的一波助力。

愈來愈多企業施行居家上班，減少人口移動以斷絕疫情傳染鏈，許多過去沒有下廚習慣的消費者也陸續加入了「自煮管理」行列，忙著學做菜還要兼顧飲食均衡，曬曬廚藝順便互相提醒大家乖乖宅在家。為了減少染疫風險，許多人選擇久久才出門一次，直接到賣場及超市生鮮區囤糧補貨，大量採購民生物資，其中家樂福也看準民眾採買生鮮食品之餘，宅在家消耗量快又多的民生用品也是補貨清單之一，因此發揮行銷創意將口碑大人氣的Hair Recipe日本髮の料理之奇異果洗髮精及蘋果薑洗髮精陳列於生鮮區，除了抓住消費者眼球創造銷售亮點，同時提升宅居期間的生活新鮮感與樂趣。

▲家樂福發揮行銷創意將口碑大人氣的Hair Recipe日本髮の料理之奇異果洗髮精及蘋果薑洗髮精陳列於生鮮區。

有網友分享，每天窩在家裡忙煮飯雖然消磨不少時間，但宅在家久了也是會悶得發慌，剛好在前往家樂福囤貨時，發現生鮮區陳列著許多人推薦的Hair Recipe日本髮の料理的奇異果洗髮精及蘋果薑洗髮精，突發奇想乾脆也讓頭髮「吃健康」一點，一次入手兩種不同口味交替用，像是每天變化菜色一樣，讓頭髮透過不同食材獲得不同的養護效果。

▲Hair Recipe日本髮の料理的奇異果洗髮精及蘋果薑洗髮精天生自帶日系職人魂，連洗髮精成分也導入天然營養學的概念。

此舉引發網友熱烈回應：「我也會交替使用，想要頭髮清爽蓬鬆就用奇異果，想要柔順就換蘋果薑，搭配潤絲效果超好」、「兩種香氣都很療癒，每次都像選妃一樣，洗完頭心情大好」、「在家捨不得開冷氣，天天都得洗頭，用奇異果洗髮精髮根蓬鬆撐比較久」、「不能居家工作的我，天天回家第一件事就是洗頭洗澡保護家人，發現用量大直接買兩款交替用」、「好方法耶～下次也來買兩罐，希望用完時疫情也解封了」、「這真的真的好好用～～我是那種隔天早上起床就會有點出油的，我已經洗了第四罐，第五罐等待中」、「好用，已經用了N瓶，另外一瓶蘋果+薑的也好用」、「夏天用奇異果的 ，喜歡甜甜的果香味 ，頭髮也好蓬鬆」。

Hair Recipe日本髮の料理的奇異果洗髮精及蘋果薑洗髮精天生自帶日系職人魂，連洗髮精成分也導入營養學的概念，將天然食材以30道工序萃取、每8小時檢測一次，調整近千次才找出黃金配方，並堅持六大無添加才打造出滿足生活質感與天然好髮質的口碑洗髮精，火速竄紅創造200萬瓶的驚人銷售業績！

▲容易油頭的人很適合使用「奇異果洗髮精」，洗完頭皮清爽蓬鬆又持久；至於中乾性或容易斷髮的人則適合「蘋果薑洗髮精」，使秀髮強韌綻放自然健康光澤。

以超級食物概念製成奇異果洗髮精及蘋果薑洗髮精各有修護主力，容易油頭的人很適合使用「奇異果洗髮精」溫和洗淨、深層調理油脂，除了奇異果可去油淨化還添加無花果彈力配方，洗完頭皮清爽蓬鬆又持久，記得搭配潤絲柔順效果更好；至於中乾性或容易斷髮的人則適合「蘋果薑洗髮精」，透過蘋果與生薑多重修護保濕，使秀髮強韌綻放自然健康光澤。

這兩款洗髮精各具迷人香氣及修護力，吸引鐵粉一次入手輪著洗，家樂福特別推出6/23~7/6期間限定特惠，購買Hair Recipe 530ml洗護系列單件349元，任二件648元，而量販龍頭家樂福實體門市滿299加碼折40之外，也在這波防疫網購及外送生鮮到府服務熱潮中，開放多達3萬支民生必需品直送到家，Hair Recipe日本髮の料理的奇異果洗髮精及蘋果薑洗髮精也在其中https://utm.to/3gvrup，在家動動手指就能輕鬆買，陪伴大家實踐「宅在家救台灣」的精神，齊心挺過疫情危機！另外於指定通路購買Hair Recipe洗髮精，也可領$50折價優惠喔https://utm.to/3htdmx。