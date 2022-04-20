讓媽媽HEN有感的蓬鬆洗髮精！植萃溫和零矽靈　清爽一整天！

▲扁塌油頭看起來更疲憊，改善頭皮狀況才能隨時保持美美的形象。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

夏季來臨，涼爽低溫一下變成潮濕悶熱的天氣，頭皮出油、異味、頭皮屑等各種頂上問題拉警報，一不注意髮型可能會因頭皮出油又扁又塌，用了各種造型品也挽救不了，扁塌油頭讓每天忙碌的媽媽看起來更疲憊，想幫媽媽的身心打氣，隨時保持美美的形象，改善頭皮狀況才是根本解決之道。

▲森歐黎漾SAHOLEA推出的淨平衡系列的「控油」洗髮精，打造清爽蓬鬆的秀髮。

悶熱型氣候油性髮質的人很容易出現油水不平衡，不但一頭蓬鬆髮變得油膩膩，還會散發出一股頭皮味，多洗2遍頭髮也沒用，你可知道洗髮精也該換季了！森歐黎漾SAHOLEA淨平衡洋甘菊「控油」洗髮精是夏日油頭剋星，添加有機洋甘菊萃取與玻尿酸，洗頭髮時可幫助維持頭皮油水平衡，洗完不只頭皮清爽，連髮絲也輕盈蓬鬆，是許多造型師愛用、指定推薦的控油神器。

▲泡泡綿密細緻，洗後散發出森林系木質調香氣，讓髮絲清爽一整天。

淨平衡洋甘菊控油洗髮精，泡泡綿密細緻，邊洗邊散發出森林系木質香氣，原本疲憊焦慮的情緒感覺被療癒，無論是打理家務流汗出油、奔波通勤上班、拜訪客戶要打理好門面等，面對各種辛苦的日常，充滿療癒香氣的淨平衡洋甘菊洗髮精可讓髮絲一整天都清爽蓬鬆。

▲森歐黎漾的明星商品內含有機洋甘菊萃取等植萃精華、不含矽靈、無色素。

除了潔淨的效果外，媽媽們更在乎成分是否溫和。淨平衡洋甘菊系列捨去不必要的化學成分、優先使用有機與溫和配方，以植萃的力量呵護秀髮。內含有機洋甘菊萃取等植萃精華、不含矽靈、無色素，添加高濃度玻尿酸與胺基酸的淨平衡洗髮精，洗完頭皮乾爽、髮根蓬鬆，就連髮尾也很柔順，成為網友大推的控油蓬鬆洗髮精，被譽為「空氣蓬鬆髮」的最強組合，網友大讚「洗完之後真的很清爽，頭髮跟頭皮整個輕盈許多」、「到隔天下午頭皮還是很清爽，不會油油悶悶的」。

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▲洗髮精建議搭配護髮素一起使用，質地輕盈不黏膩，能滋養髮芯修護毛躁髮。

▲同系列還推出了清爽沐浴露，添加8種胺基酸，肌膚洗完又香又亮。

淨平衡洋甘菊洗髮精建議搭配「淨平衡洋甘菊輕感護髮素」一起使用，護髮素添加橄欖果油與洋甘菊萃取，質地輕盈適合夏天使用，能滋養髮芯修護毛躁髮，每次洗髮同時在保養修護受損髮絲，洗完髮絲柔順輕盈。不只如此，同系列還推出了清爽沐浴露，添加8種胺基酸及珍珠蛋白，洗完肌膚清爽亮澤，尤其是濕濕黏黏的夏天很適合使用，網友說「洗澡的也超好用，味道很好聞」、「整套3罐一起用，洗完有乾淨清爽的感覺」，獨特森林系木質香氛呈現舒爽宜人的味道更療癒身心！

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▲網友稱讚洗髮精＋護髮素+沐浴露一整套一起用，洗完全身都有乾淨清爽的感覺。

▲媲美專櫃等級的「原木氣墊按摩梳」一邊梳一邊按摩頭皮，超舒服。

淨平衡控油系列還可搭配媲美專櫃等級的「原木氣墊按摩梳」，蓬鬆效果超有感，一邊梳一邊按摩頭皮，超舒服，網友說「洗完變得蓬鬆輕盈，再用這把氣墊按摩梳梳過，髮質瞬間變超好」；寵愛媽媽從日常做起，送媽媽一整套淨平衡系列，從居家洗護髮開始把關，也能秒變空氣蓬鬆髮！

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▲寵愛媽媽從日常做起，送媽媽一整套淨平衡系列幫疲憊身心打氣。



