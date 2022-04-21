追實習生不成被封鎖　賣場惡狼性侵強拍裸照...還逼沙拉脫洗下體

▲高雄一賣場安管人員持刀性侵實習生。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

在高雄一家大賣場擔任安管人員的男子張偉傑（36歲），看上公司內一名女實習生小芳（17歲，化名），頻頻傳訊息追求被封鎖後，今年1月間竟趁午休時間，把小芳拉到機房內，持刀性侵得逞，還拍下裸照，恐嚇小芳「敢報警就殺死你」，事後小芳在媽媽的陪伴下報警，揪出張姓惡狼，檢方在偵結後，今依妨害性自主罪將他起訴。

起訴指出，張偉傑在一家大賣場擔任安全管理人員，因而認識賣場實習生小芳，他一見傾心，先以Messenger頻頻傳愛慕的簡訊給小芳，小芳不堪其擾，乾脆直接封鎖張男。

張偉傑追求不成惱羞成怒，在今年1月26日中午左右，趁小芳午休時到地下一樓上廁所時，持刀把小芳押進機房，先質問「為何要封鎖我？」隨後要求小芳脫掉衣褲，先拍完裸照後，再性侵得逞。

為了怕事跡敗露留下證據，張偉傑竟拿沙拉脫和衛生紙，要求小芳清洗私密處，最後撂下「不得報警，不然就殺死你，把裸照散布出去」才離去。

小芳被害後立即請賣場同事報警，警方根據監視器畫面火速逮到張偉傑，張在偵訊時坦承犯行。警方也在他手機內找到裸照，高雄地檢署偵查後認為張男犯罪事實明確，今偵結依妨害性自主罪將他提起公訴。