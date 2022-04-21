月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶　「這2樣」賣最好

▲月底單日恐破萬人確診，賣場已提前做好備貨準備。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

台灣本土疫情持續升溫，20日已飆破2000例，指揮官陳時中則預估「疫情高峰恐多達百萬人確診」，且最快在本月底就有可能單日破萬確診案例，令不少民眾憂心忡忡，網上更掀起囤糧備貨清單、防疫用品等討論，恐掀起搶購潮。對此，各大賣場也積極備貨中，而目前像是泡麵、罐頭銷量較去年同期已增3成，但尚不會祭出限購令，也沒有發現搶購人潮。

針對這一波嚴重疫情尚未達到高峰，但網上已出現囤糧備貨討論聲浪，恐引發搶購潮，對此，家樂福表示並未觀察到太多人潮增加，但已提前針對防疫產品如酒精、口罩、漂白水，以及民生用品罐頭、泡麵進行備貨，備貨量約增加1成，而目前泡麵、罐頭相較於去年同期已有3成成長，線上購物也增加2成，但尚不會祭出限購。

愛買也透露人潮正常，民眾多購買泡麵、冷凍食品、罐頭、米銷量、保健食品等商品，目前也提前做好備貨3成以上，未祭出任何商品限購；好市多則表示目前還在觀察當中，包括商品備貨、人潮等，目前也只有雞蛋維持每卡、每日限購1組。

超市部分，全聯表示目前並未觀察到人潮搶購現象，不過近一週關於防疫商品銷量有成長，像是酒精、乾洗手、漂白水等，平均較上週成長近1成，目前備貨量充足也沒有商品限購；美廉社則說目前也未出現搶購人潮。