4月瘋搶1元免運！賣場最新「外送APP」上線了　最快1小時送到家

▲賣場推家速配APP網羅上萬種商品最快1小時送到家。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣本土疫情嚴重，看好龐大外送需求，有賣場強勢推出全新「家速配」APP，不僅上架萬種商品，像是生鮮雜貨、日用品、熟食便當等通通有，且最快1小時就能送到家，APP同步還可綁定會員累積紅利，即日起至4月30日還能天天搶1元免運，5月20日前再享3次滿額免運優惠。

家樂福推出全新「家速配」APP，主打「快速下單、快速撿貨、虛擬快賣場」3大服務，平台上不僅提供萬種商品選擇，無論是想買生鮮雜貨，烘焙麵包、熟食咖啡還是日用品、小家電等都有，且提供超快速到貨，最快1小時內就能送達，同步開放綁定會員累積紅利點數，且可享消費贈點與點數折抵功能，目前全台有近200間門市可使用該APP，方便破表，而即日起至4月30日還有驚喜天天搶1元免運活動，5月20日前再享3次滿399元免運，下單加碼再送隨機生鮮蔬果好禮。

▲7-11推出全新「OPEN NOW」攜手3大外送平台推出24小時外送服務。

超商部分，7-11也架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda3大外送品牌提供2至5公里內24小時「外送」、「自取」服務，只要開啟OPEN POINT APP點選「OPEN NOW」，即可快速找到鄰近小7門市取得外送服務，滿足日常需求。

同步祭出外送滿額優惠，foodomo即日起至5月31日有「CITY系列指定飲品第2杯半價」，加碼首購單筆消費滿300元輸入「FDM100」優惠碼現折100元；foodpanda即日起至4月30日推AR體驗送專屬優惠碼活動，最高有機會獲得購物滿350元折80元優惠碼，詳細活動辦法依各外送平台公告為準。

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