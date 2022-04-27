彰化+99！軍營、學校傳播鏈持續炸...124班停課　744人解隔離

▲彰化4月27日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天新增99本土案例，包括33名外縣市感染、縣內感染43人、調查中個案23名，陸續出現確診個案之場域包含營區、營業場所、學校、補習班、幼兒園，高中以下包括補習班停止上課共有124班，解隔離有744人，縣長王惠美強調防疫仍不能鬆懈。

王惠美指出，近5日核酸檢測陽性率為3.29%，核酸檢測累計陽性率為0.22%，已完成核酸檢測人數352,429人，居家抗原快篩人數62,282人，居家抗原快篩累計陽性率0.02%，居家隔離中人數1,889人，累計居家隔離人數3,407人，確診數495人，平均每位確診者居家隔離人數7人。

目前彰化縣暫停實體課程至少7天，有3所高中(5班)、3所國中(3班)、10所國小(15班)、1所幼兒園全園7班、9所幼兒園9班、22家補習班、1所國小全校55班預防性停課7天、預防性停課1天(2所幼兒園3班、1所國中1班)、1家補習班預防性停課2天。

王惠美進一步說明，彰化縣內11家醫院針對確診者居家照護，自4/17-4/27統計，以秀傳醫院48人最多、其次為漢銘基督教醫院29人、彰基兒童醫院今日新增11人共有28人，提醒大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。