民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局　年輕警暗槓2千繳卡費下場曝

▲邱員警受理民眾拾獲裝有7萬餘元現金的皮夾，竟侵吞款項。（示意圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美警分局1名邱姓員警受理民眾撿到78700元現金及黑色皮夾，未依規定在系統上公告、也未製開收據，並將現金收到自己的辦公桌抽屜內，還拿2,000繳納信用卡費，彰化地院審結，依侵占非公用財物罪將他判處1年4月有期徒刑，褫奪公權1年、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付5萬元，提供120小時義務勞務。

回顧整起事發經過，白姓民眾2020年7月間在和美鎮一處路口撿到皮夾一個，裏面裝有7萬多元的現金，隨即將皮夾拿到和美派出所報案，由值班邱姓警員受理，不料，邱員未依受理拾得物品規定辦理。

白姓民眾隔天再至該所請邱員開立收據，邱員仍未依規定登入拾得物系統開立收據，反而自行製作收據交由白姓民眾，並將皮夾放置邱員個人辦公桌抽屜內保管，未陳報及進行公告程序。

白姓民眾6個月後發覺有異，在拾得遺失物管理系統未發現該拾得物登錄訊息，乃至首長信箱反映，經警一查才發現邱員未依規定受理，又於2021年2月初，將該遺失物中2千元，用以繳納其信用卡卡費。

法院審酌邱警犯罪情節輕微，而其所得財物僅2千元，再被告於偵查中自白，並已自動繳交全部所得財物，亦依規定減輕其刑，併依法遞減，而量處如上其刑。