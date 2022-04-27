中索安全協議引美澳嗆「跨越紅線」　楊永明：中國勢力進第二島鏈

▲中國與索羅門群島日前簽署安全協議，引發美澳強烈反彈。圖為索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與外交部長2019年前往北京，和中方代表一同進行簽署建交文件。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

中國與索羅門群島日前簽署安全協議，雖然兩國不斷強調此安全協議沒有任何軍事性質，但仍引起美國和澳洲強烈反彈。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中分析中美兩國在南太平洋的現況，並直言兩國未來競爭的場域可能會擴及到印度洋、東非。

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據悉，索羅門群島去年11月底因不滿總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）「棄台親中」，首都所在的瓜達康納爾島爆發大規模暴動示威，民眾搶劫焚毀當地的中國城商店，導致3名中國人死亡。中國表示肇因於此，所以和索羅門群島簽署安全協議，在有需要時會提供「維安維和」的人力。

▲中國強調安全協議僅提供索羅門群島維和用，類似澳洲提供給索羅門群島的軍事協助一樣。圖為澳洲國防軍將進駐索羅門群島，協助恢復秩序。（圖／達志影像／美聯社）



楊永明指出，即使中索不斷強調協議沒有軍事意義，但又沒有公告具體的文本內容，究竟是純粹維安？還是在此設立港口供中國商船、軍艦停靠，甚至是直接建立軍事軍港？美澳兩國皆認為中國此舉，等於是將軍事力量伸進太平洋第二島鏈和第三島鏈中間的索羅門群島，美國印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）更直言，「若中國真的在索羅門群島發展軍事，等於是跨越紅線。」不過僅換來中國外交部回應，「南太島國不是誰家後院，更不是地緣對抗的棋子。」

楊永明指出，南太平洋島國絕對是地緣對抗的棋子，但這個區域到底是中美哪個陣營的後院？他說，這些島國在70年代陸續獨立後，不斷接受來自美英澳等西方各國的援助，而自從2006年起，中國也加入金援南太島國的行列，且援助金額非常驚人又快速，相較之下美澳提供的援助不夠多又不夠及時；對這些島國而言，哪個國家提供援助根本沒差，更何況中國給的錢多，也不會對這些國家指手畫腳，簽一個協議又怎麼樣？

▲中國駐索羅門群島首都荷尼阿拉大使館。（圖／達志影像／美聯社）



但究竟中國為何要援助南太平洋島國？楊永明分析，中國自從2006年起就開始「深耕」南太平洋，更將一帶一路的版圖擴張到這邊，就是為了能讓自己的解放軍海軍、遠洋漁船在此能有一個停靠站，不但利於發展自身遠洋海軍，也能保障自己經濟、貿易、能源的海上路線利益。

最後，楊永明總結，雖然印太、亞太地區才是中美競爭的主要場域，但中國不可能就將勢力侷限在台海、南海，但隨著中國勢力在南太逐漸增長，也代表中美競逐的版圖範圍已經正式進入到南太平洋，未來更有可能擴展到印度洋、東非等地。

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