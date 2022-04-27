　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美挺台加強「不對稱威懾能力」 陸：台灣是中國一部分，何來侵略？

▲▼布林肯出席參議院外交關係委員會聽證會。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯出席國會聽證會。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國國務卿布林肯在當地時間26日於國會聽證會上表示，政府決心確保台灣擁有一切手段，抵禦大陸任何潛在侵略行為，並重點支持台灣加強「不對稱威懾能力」。對此，大陸外交部發言人汪文斌回應，自中美建交以來，包括本屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策，「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸侵略台灣一說？」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌表示，中美建交公報和「八·一七」公報明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分，「中美上海公報也指出，美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提異議。」

▲▼2020年7月，美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣，為台灣海軍陸戰隊增添新戰力。 。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會AIT）

▲美國軍售台灣的AAV7兩棲突擊車 。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會AIT）

汪文斌指出，美國領導人多次表示不支持台獨，美方又持續對台出售武器，與台灣進行官方交往，「我們正告美方，兩岸統一的歷史大勢無法阻擋，一個中國原則才是維護台海和平穩定的定海神針。」

汪文斌強調，美方不要低估14億中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，背信棄義不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果，「我們對布林肯國務卿的表態表示強烈不滿和堅決反對。」

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／蔡英文警衛室勤務人員確診　緊急篩檢72人結果出爐
iPhone用1年半「電池健康度剩82%」　蘋果教4招延長壽
即起取消實聯制　6大百貨商場因應懶人包看這裡
快訊／「北市5月初每天一萬例」　柯市府最新示警曝光
快訊／台鋼雄鷹通過審核　中職重返6隊時代
快篩實名制明天開搶！　4909家藥局名單這裡查
台灣「25年骨灰級網站」還活著！　他點開驚呆：天天更新
快訊／本土+8822「新北飆破3千例」　2縣市也破千
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

巴恐襲陸3公民遇難　陸外交部：恐怖分子必將付出沈重代價

美挺台加強「不對稱威懾能力」 陸：台灣是中國一部分，何來侵略？

北京5天內累積138名染疫者　3成為學生及幼托兒童

大疆無人機「暫停」烏俄業務　重申所有產品均為民用目的設計

被上司反鎖會議室扯馬尾摸胸　人妻提告卻因「性侵時間太短」輕判

長沙比亞迪宿舍一週內發生三起年輕員工跳樓事件　警方介入調查

道路突整片坍塌！女子抱著小孩秒逃竄　網曝時間「14:44:44」毛炸

「俾路支解放軍」手法升級人肉炸彈　陸媒：一場精心設計恐襲

馬王堆漢墓紡織品新發現篆隸　曾出土「千年睡美人」辛追夫人濕屍

揭秘「俾路支解放軍」背景　目標襲擊在巴陸公民和中資　

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

巴恐襲陸3公民遇難　陸外交部：恐怖分子必將付出沈重代價

美挺台加強「不對稱威懾能力」 陸：台灣是中國一部分，何來侵略？

北京5天內累積138名染疫者　3成為學生及幼托兒童

大疆無人機「暫停」烏俄業務　重申所有產品均為民用目的設計

被上司反鎖會議室扯馬尾摸胸　人妻提告卻因「性侵時間太短」輕判

長沙比亞迪宿舍一週內發生三起年輕員工跳樓事件　警方介入調查

道路突整片坍塌！女子抱著小孩秒逃竄　網曝時間「14:44:44」毛炸

「俾路支解放軍」手法升級人肉炸彈　陸媒：一場精心設計恐襲

馬王堆漢墓紡織品新發現篆隸　曾出土「千年睡美人」辛追夫人濕屍

揭秘「俾路支解放軍」背景　目標襲擊在巴陸公民和中資　

中職延賽標準有調整　口罩令設下新規定

曾江昔主持遭控耍大牌！　被謝霆鋒爸「當眾怒甩巴掌」…場面火爆

合照變「炫耀晚餐」　愛犬白嫩厚胸膛被笑：為何跟拔毛雞拍照？

「胖海參老闆」顧店都在睡　她掏錢尷尬問：結帳可以睜眼了嗎？

快訊／蔡英文警衛室勤務人員確診　緊急篩檢72人結果出爐

泰女星離奇溺亡調查2個月結案！　警方「過失致死」起訴6嫌疑人

政院修法　惡意逼車可罰3萬6、無照駕駛可罰2萬4

小棕瓶、小黑瓶 日夜接力！皮膚直奔0瑕疵

林詣彬被爆「理念不合」退出《玩命關頭》　4天前同框馮迪索面色青

居家上班狂被毛主管騷擾　牠忽伸手神情嚴肅「巴頭加持」

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

大陸熱門新聞

華視誤報解放軍進攻　國台辦回應了

2千美洲蟑螂竄出　海關嚇秒關門

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

女大生偷拍室友洗澡！照片全跟男友分享

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

馬王堆漢墓紡織品新發現篆隸 曾出土「千年睡美人」辛追夫人濕屍

保時捷版方唐鏡！她開出停車場竟衝破圍牆回原點

道路突整片坍塌！女子抱著小孩秒逃竄

多維新聞網停止運作！遣散50多位員工

劉畊宏在陸爆紅　國台辦回應

全球首例！　河南4歲男童染上H3N8禽流感

上海暴風雨強襲影片曝！方艙男全裸趴地　採檢站全垮

17歲少女中毒腦死！爸媽忍痛捐器官竟救回一命

台走向共存　國台辦反提1問

更多熱門

相關新聞

日本自民黨青年局5月3日訪台　將晉見蔡英文

日本自民黨青年局5月3日訪台　將晉見蔡英文

外交部27日表示，「日本自民黨青年局」訂於5月3日至7日訪問台灣，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等，另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

美國為烏提供情報　俄戰機未到基輔就被轟爆

美國為烏提供情報　俄戰機未到基輔就被轟爆

賣房詭異備註「地下室有人」！竟2300萬秒殺成交

賣房詭異備註「地下室有人」！竟2300萬秒殺成交

泰國防疫保單之亂／我產險業者掛保證　「不會步入後塵！」

泰國防疫保單之亂／我產險業者掛保證　「不會步入後塵！」

輝瑞BNT申請替美5至11歲兒童打第三劑

輝瑞BNT申請替美5至11歲兒童打第三劑

關鍵字：

中國美國台灣兩岸侵略一個中國不對稱威懾

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：即日起取消簡訊實聯制

林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！手抱媽祖像

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

快訊／今增2死！本土狂飆8822例　境外增101例

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

快訊／《竊聽風雲》港星曾江陳屍防疫旅館！

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／快篩實名制來了！購買規則一次看

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

帶2孩奔急診！做完PCR「媽才說快篩陽」醫護氣炸

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面