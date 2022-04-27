美挺台加強「不對稱威懾能力」 陸：台灣是中國一部分，何來侵略？

▲美國國務卿布林肯出席國會聽證會。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國國務卿布林肯在當地時間26日於國會聽證會上表示，政府決心確保台灣擁有一切手段，抵禦大陸任何潛在侵略行為，並重點支持台灣加強「不對稱威懾能力」。對此，大陸外交部發言人汪文斌回應，自中美建交以來，包括本屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策，「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸侵略台灣一說？」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌表示，中美建交公報和「八·一七」公報明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分，「中美上海公報也指出，美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提異議。」

▲美國軍售台灣的AAV7兩棲突擊車 。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會AIT）

汪文斌指出，美國領導人多次表示不支持台獨，美方又持續對台出售武器，與台灣進行官方交往，「我們正告美方，兩岸統一的歷史大勢無法阻擋，一個中國原則才是維護台海和平穩定的定海神針。」

汪文斌強調，美方不要低估14億中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，背信棄義不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果，「我們對布林肯國務卿的表態表示強烈不滿和堅決反對。」