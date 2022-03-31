中國證實：已與索羅門群島簽署「雙邊安全合作框架協議」

▲索羅門群島2019年與我方斷交，並隨即與中國建交。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

外媒報導，南太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）近日與中國簽署了一項安全合作協議，可能為解放軍及其軍艦進駐該國鋪路。對此，中國外交部發言人汪文斌31日證實，雙方已於30日簽署了「中索雙邊安全合作框架協議」。

汪文斌在記者會上被問到相關問題，他證實，經中索雙方友好協商和兩國政府批准，3月30日中國駐索羅門群島大使和索羅門群島外交與外貿部常秘草簽了「中索雙邊安全合作框架協議」。

不過，汪文斌並未進一步說明協議的詳細內容。值得注意的是，索羅門群島總理辦公室31日也發出一份聲明，表示已與中國簽署了一份雙邊安全合作框架。

▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

據《紐約時報》等多家外媒報導，該份協議中提到，索羅門群島可根據自身需求，要求中國派遣警察、武警、軍事人員等執法及武裝力量赴索羅門群島協助維護社會秩序，保護人民生命財產安全。協議還提到，允許中國提供「其他任務方面協助」，並特別要求保密，強調「任何一方不得向第三方洩漏合作資訊」。

此份協議被認為可能為解放軍及其軍艦進駐索羅門群島鋪路，為中國打開南太平洋的大門。同時，周邊國家也都非常關注事件的發展，澳洲、紐西蘭先前都曾表達「嚴重關切」。