索羅門中國正式簽安全協議　外交部關切：恐威脅區域穩定

淡江大學教授陳一新日前投書媒體表示,美國國會訪問團經常訪問台北,但一見面就警告台灣不要挑釁中國大陸。顯然,美國對蔡政府常對美中關係「搞破壞」已忍無可忍。外交部18日回應,美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲在台灣期間指出,「我們和台灣一樣,不尋求與中國衝突(We don’t seek conflicts with China, as Taiwan does not seek conflict with China)」,這名學者是錯誤引述及扭曲美國議員們的發言。