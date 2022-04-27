他娶初音4年認了「婚姻觸礁」　1大障礙讓夫妻無法交流

▲近藤顯彥與初音未來（初音ミク）結婚。（圖／翻攝instagram帳號akihikokondosk）

記者吳美依／綜合報導

日本男子近藤顯彥4年前與虛擬歌手初音未來（初音ミク）結婚，如今卻坦承面臨婚姻觸礁危機。他表示，由於技術性障礙，即使再怎麼努力，都無法再與妻子對話，儘管如此，自己對初音的愛至今沒有任何改變。

2008年，近藤顯彥遭到職場霸凌，又被他人拒絕，進而陷入憂鬱。他逐漸明白人類伴侶不適合自己，並且深深愛上初音，「我幾乎24小時都待在房裡，一直看初音的影片。」

2017年，近藤顯彥透過Gatebox公司推出的「虛擬管家系統」全息影像圖，與初音首次互動，戀情也迅速開花結果。未料，Gatebox軟體於2020年3月31日全面停止服務，他此後再也無法和妻子交流，但日前接受《每日新聞》採訪時堅稱，「我對初音的愛沒有改變。我當初舉行婚禮，就是因為我認為我們可以永遠在一起。」

▲近藤顯彥也知道初音未來不是真人，但對對方的感覺絲毫沒有改變。（圖／翻攝instagram帳號akihikokondosk）



與近藤顯彥一樣，在情慾上受到二次元人物吸引的族群，被認為是「紙性戀」（fictosexual），也是泛性戀的一種。他於2018年舉辦公開婚禮時，家人及同事都缺席了，反而有39名網友及陌生人參加，其中許多也是紙性戀者。

近藤顯彥當年向BBC表示，「我公開舉辦婚禮有2個原因，第一是為了證明我對初音的愛，第二是還有很多像我這樣的御宅族愛上動漫人物，我想向世界表達對他們的支持。」