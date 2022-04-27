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北海道26人船難「最後通話」曝！　船長崩潰喊：快穿救生衣

▲▼日本北海道觀光船26人船難，24日深夜再尋獲一童，無意識緊急送醫 。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前已打撈到11人，但全數罹難，剩餘15人仍失蹤中 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本北海道知床觀光船23日發生船難，船上26人中已有11人被尋獲，但都不治身亡，剩下的15人仍在失聯中。事發當時海上保安廳接獲通報稱，船頭浸水，向下傾斜達30度，隨後便斷訊失聯，立刻投入救援。如今一名同行人士指出，他在第一時間曾透過無線電聯絡船長，沒想到在短短10分鐘內，對方從一開始的淡然，到最後卻崩潰大喊著，「快穿上救生衣！」

根據《朝日新聞》報導，隸屬於知床遊覽船公司的KAZUI載著1名船長、1名船員以及24名遊客一同出海，該船原定上午10時出發，並於下午1時返港，遊覽路線約耗時3小時，然而到了下午1時KAZUI卻遲遲沒有返港。

▲▼日本北海道船難，相關單位啟動搜救。（圖／路透）

▲▼日本北海道船難，相關單位投入直升機啟動搜救。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼ 日本北海道觀光船23日在知床半島附近海域發生下沉意外，船上26人失聯。圖中為日本協助搜救的日本海岸警衛隊直升機。（圖／達志影像／美聯社）

一名同業人士當天正好到知床遊覽船公司，並詢問職員KAZUI何時會返航，沒想到對方卻回答，「船長的電話打不通。」這名同業男子隨即返回自己的公司，並透過業餘無線電試圖聯繫船長。直到數分鐘後，才聽到無線電中傳來聲音，所幸當時船長還算冷靜。

怎知才過了短短10分鐘，無線電的另一頭卻突然傳來船長崩潰大喊著「快穿救生衣！」的聲音。該名男子聽到後擔憂地詢問情況，沒想到船長卻表示，「船頭進水，現在引擎已經無法運轉了，我們可能要沉船了」、「船身開始傾斜了」等。該名男子隨後便在下午1時18分向118海上救援通報。

國土交通省透露，船上24名船客年齡介於10歲到70幾歲之間，分別來自北海道和九州地區等9縣；另外2人則是一名船長和一名船員，目前仍有15人失蹤。

另一方面，有同行船長指出，當天他發現KAZUI靠近船頭的船身有一道裂痕，因此馬上告知KAZUI船長，怎知對方卻執意出海。此外，也有消息指出，當天海象不佳，有多艘漁船都在上午臨時返港，但KAZUI卻沒有返航。

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