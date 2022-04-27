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大陸 大陸焦點 特派現場

巴恐襲陸3公民遇難　陸外交部：恐怖分子必將付出沈重代價

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

巴基斯坦首都克拉嗤大學孔子學院門口昨26日發生恐怖襲擊，造成3名大陸公民3人遇難，1人受傷，恐怖組織「俾路支解放軍」也坦承犯行。在中巴雙方都對此進行了強烈譴責。大陸外交部發言人汪文彬今（27日）表示，「恐怖主義是全人類公敵，中國人的血不會白流。」中方堅定支持巴方反恐努力，兩國一起全力追兇，讓幕後黑手受到正義嚴懲，付出沈重代價。

汪文斌表示，我們再次對中巴兩國遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。這是一起蓄意預謀、針對中國公民的自殺式恐怖襲擊事件，恐怖分子目標直接指向教師這一人類文明的傳承者和文化交流的促進者，性質十分惡劣，行徑令人發指。中方對此表示強烈譴責和極大憤慨。

「人民至上，生命至上。」汪文斌說，中國政府始終高度重視海外中國公民和機構安全，襲擊事件發生後，中國外交部和駐巴使領館按照王毅國務委員兼外長要求，第一時間啟動應急機制，派員趕赴現場處置。

▲▼ 巴基斯坦、孔子學院恐怖攻擊 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲「俾路支解放軍」女隊員引爆炸彈前一刻   。（圖／翻攝 海客新聞）

中國大陸外交部負責人和駐巴使領館負責人多渠道要求巴方全力做好救治和善後工作，立即徹查此事，緝拿兇手，並依法嚴懲。同時採取更有力措施，全力保障在巴中國公民和機構安全，絕不讓此類事件再次發生。

汪文斌表示，中國駐卡拉奇總領事昨天前往醫院看望了受傷的中方教師，傷者目前已得到妥善救治，正在康復之中。巴基斯坦總理夏立夫昨晚到中駐巴使館吊唁，強調巴政府正動用所有力量對事件進行深入調查，將不惜一切代價緝拿兇手，對肇事者嚴懲不貸。

汪文斌強調，巴政府承諾將全力配合做好善後工作，並采取進一步措施，加強對在巴中國人員、項目和機構的安保工作，絕不允許任何勢力破壞偉大的中巴友誼與合作。

汪文斌重申，「恐怖主義是全人類公敵，中國人的血不會白流。」中方堅定支持巴方反恐努力，將同巴方一道全力追兇，讓幕後黑手受到正義嚴懲，付出沈重代價。我們也再次提醒在巴中國公民、企業、項目密切關註當地安全形勢，嚴密防範安全風險。

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