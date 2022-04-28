世界衛生大會5月22日登場　外交部：全力爭取受邀與會

▲2021年世界衛生大會（WHA）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

世界衛生大會（WHA）下個月在瑞士日內瓦登場，外交部發言人歐江安28日在外交部例行記者會說明，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關籌備工作，我方將持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識與支持，穩健積極推案。

第75屆「世界衛生大會」訂於本年5月22日至28日舉行，歐江安今天表示，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關籌備工作，我方將持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識與支持，穩健積極推案。

歐江安指出，COVID-19疫情凸顯台灣參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性，外交部持續與衛福部合作，善用目前累積的動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO的相關活動與機制。

歐江安說明，至於本年具體的推案方式，相關細節目前還不便對外公布，各項推案規劃積極進行中，主政機關衛福部會進行整體評估，納入各項考量，包括國內疫情發展等因素，並做出最妥適的政策決定。相關政府單位將在適當時機向外界說明。

此外，對於美國聯邦眾議院通過法案，要求國務卿協助台灣重獲世衛觀察員地位；外交部北美司司長徐佑典表示，這再度彰顯美國國會兩院兩黨對台參與WHO的強勁支持，對於美國國會參眾兩院以一致行動展現對台參與國際公共衛生醫療體系的堅定支持，表達誠摯謝意。