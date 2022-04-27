前駐尼加拉瓜大使拒絕返台釋疑　外交部：後來就沒有再聯繫了

▲前駐尼加拉瓜大使吳進木。（圖／翻攝自中華民國僑務委員會官網）



記者林銘翰／台北報導

台灣與尼加拉瓜去年12月斷交，前駐尼加拉瓜大使吳進木隨即取得當地國籍，外交部常務次長俞大㵢27日表示，外交部曾經跟吳進木取得聯繫，希望他能夠回台灣親自跟國人說明，但是吳進木以太太身體有狀況為由，夫妻堅持留在尼加拉瓜，「後來就沒有再聯繫了」。

立法院外交及國防委員會27日審查外交部主管預算凍結案，並邀請俞大㵢等人列席備詢。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，吳進木的爭議事發到今天，外交部有無主動連絡吳進木，以及其是否有主動向外交部解釋說明。

俞大㵢回應，在台灣與尼加拉瓜斷交後的那段期間，國內也持續關注吳進木獲得尼加拉瓜國籍，外交部有嘗試跟吳進木連絡上。吳進木當時向外交部說明，因為太太的身體狀況不好，所以不方便履行，「所以那時候就沒有回來，後來就沒有再聯繫了」。

溫玉霞批評，吳進木是代表國家的外交官，應該要對國家有忠誠度，可是他卻在國外辦理退休，而且在斷交的隔天馬上拿到當地國籍、甚至還有榮譽市民，「吃果子要拜樹頭」，不能在退休後當作沒事就不用管。

溫玉霞也質疑，吳進木還在領台灣的退休金、國民的納稅金，可是對國家卻沒有盡到責任及忠誠度，吳進木應該要回國告訴大家，尼加拉瓜跟台灣究竟是什麼狀況、發生什麼事情，「他應該有這個責任」。

俞大㵢表示，在台灣不幸與尼加拉瓜斷交的時候，吳進木已經是退休人員，他也的確在國外辦理退休，「我們跟他聯繫了幾次，有希望他回來說明」，外交部本來也希望吳進木能夠回來，親自跟國人說明，「但他還是留在尼加拉瓜，然後他取得國籍」。

兩度擔任尼加拉瓜大使、任期超過8年的吳進木，在去年9月申請退休獲准，隨後在11月17日離任。尼加拉瓜12月10日宣布與台灣斷交，吳進木夫婦在斷交隔天，獲尼加拉瓜政府授予國籍，迄今仍滯留尼加拉瓜未返台，引發國人批評。