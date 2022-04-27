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快訊／陳時中參加WHA會議有變數？　外交部鬆口「國內疫情優先」

▲▼立法院社福及衛環委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

第75屆世界衛生大會（WHA）5月舉行，外傳衛福部長陳時中擬親自參加場外會議，並且規劃「感恩之旅」走訪中東歐國家。外交部常務次長俞大㵢27日表示，外交部跟衛福部會做最妥適的安排，不過目前以國內疫情的處理為優先。

立法院外交及國防委員會27日審查外交部主管預算凍結案，並邀請俞大㵢等人列席備詢。民進黨立委趙天麟質詢時指出，過去在WHA開會期間，陳時中都有出訪的經驗，外傳今年不排除有「感恩之旅」，走訪幾個贈送台灣疫苗的中東歐國家，詢問外交部這樣的計畫是否會成行。

對此，俞大㵢回應，外交部會跟衛福部做出最妥適的安排，現在因為國內疫情的關係，當然會以客觀的因素，決定到時候要不要辦理宣達團，「我們會做最好的評估之後，再做一個決定」。

俞大㵢說明，今年的WHA將從5月22日開始，我國如果有確定要出訪，當然是由衛福部長帶隊，外交部會繼續跟衛福部保持聯繫、進行判斷，而且會以衛福部的決定為主。

趙天麟追問，如果這個計畫可以成行，是否不排除向立陶宛等國，「順便表達感謝之意」，俞大㵢則說，「好像當初部長有這麼說過，不過一樣還在評估狀況，現在目前以國內疫情處理為優先」。

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