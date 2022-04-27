被上司反鎖會議室扯馬尾摸胸　人妻提告卻因「性侵時間太短」輕判

▲女子不滿判決結果，決定上網踢爆上司惡行。（圖／翻攝自YouTube／大象新聞）

記者李振慧／綜合報導

河南信陽市光山縣財政局一名已婚女職員近來在網上爆料，她在公司會議室遭上司鄭成才猥褻，對方把門反鎖後，扯住她的馬尾，強行撫摸胸部與腰等女性私密部位，然而她勇敢提告，法院竟然以「犯罪時間較短」為由輕判，讓她無法接受。

網路上近來流傳一段影片，在光山縣財政局工作的女子戴小雨手持身分證，實名指控總會計師鄭成才2021年8月10日，把她反鎖在財政局會議室中猥褻，還摸著她的腰說「我好愛你」，後來她不斷大叫抵抗，對方因為害怕才願意開門，她雖然當晚就到警局報案，鄭成才卻到9月15日才被逮捕。

根據判決書內容，戴女當天12時03分41秒與鄭成才一同進入309會議室並且關門，鄭成才施以猥褻後，12時04分曾打開門並把頭向外探望，12時04分31秒2人一前一後出來，在門口保持距離站立約20秒後各自離去。

光山縣法院認為，鄭成才以強迫手段猥褻戴女，行為構成強制猥褻罪，但是犯罪行為持續時間較短，且被戴女喝斥後立即停止開門，犯罪行為輕微，可以免予形式責罰。

戴女氣憤表示，司法訴訟期間鄭成才不但沒有道歉，還拿職權威脅她，「案件發生至今，我精神抑鬱，長期靠藥物維持睡眠」，才會拍片希望大眾能幫她討回公道。事件引發網友關注後，光山縣委宣傳部25日對外發布通報，已撤銷鄭成才黨內職務和政務撤職，由三級主任科員降為一級科員。