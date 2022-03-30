失蹤2天女童被殺害！76歲老人疑「求愛被拒」索命　知情人曝內幕

▲遇害者最後身影。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南長葛市一名7歲女童27日外出玩耍時，突然離奇失蹤，隨後父母報案尋人。在警方的搜尋下，女童的遺體2天後被發現，距離村莊僅500公尺左右。之後，警方通報稱，兇手是同村一名76歲男子。有疑似知情人士透露，兇手原本喜歡女孩的奶奶，而對方不同意，老人轉而將矛頭對準了其孫女。

綜合陸媒報導，27日早上，家住河南長葛坡胡鎮孟排村的丁姓女童外出玩耍。父母1小時後出門尋找女兒，發現人不見了。

父母找遍了附近的幾個村子，都沒有找到，於是報案，並張貼了尋人啟事，發動網路的力量。當時，尋人影片還發出了女孩最後被拍到的畫面，她一身紅衣，獨自在路上行走。

隨後，警方啟動兒童失蹤快速查找機制和命案工作機制開展工作，進入村子挨家挨戶排查，最終鎖定了同村的婁姓男子，發現其有重大作案嫌疑。

3月29日上午9點左右，警方將婁男逮捕歸案。經過審訊，婁男供述了作案經過，稱女孩已死，並供述了拋屍地點。

▲兇手還接受採訪。（圖／翻攝自影片）

警方根據犯罪嫌疑人的供述，在孟排村西、高速引線西側小樹林路旁垃圾坑內發現了孩子的遺體。之後，警方公布了兇手的作案過程，但處於對死者和家屬的尊重，只透露了孩子是被「掐死」的。

案發後，同村的村民透露，村裡的一名老人被帶走了，那個地方就是老人指認的。網傳嫌疑人曾在當地媒體直播時提供線索稱，失蹤女孩坐上車離開了。經上述村民確認，已被警方帶走的老人即為影片中接受採訪的男子。