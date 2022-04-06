公園「45萬天價牡丹」被偷走！ 萬人驚呆朝聖　內行揭真實價值

▲河南一公園內價值10萬元人民幣牡丹被摘走。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路4日瘋傳，河南省洛陽市王城公園內一株價值10萬元人民幣（約新台幣45萬元）的綠色牡丹花，被遊客摘走，引發萬名網友熱烈討論。洛陽王城公園工作人員公寓回應，被遊客摘走的綠色牡丹品種為春柳，由於春柳牡丹人氣較高，園方已經加裝攝影機並派專人看護。

據《央廣網》報導，網路搜尋發現，「10萬元（人民幣，下同）牡丹被摘」的消息最早源自一段短影音，影片中展示了一株綠色牡丹，拍攝稱該株牡丹價值高達10萬元，原本已經開了兩朵，如今只剩下一朵，另一朵消失的綠牡丹莖上還有被掐斷的痕跡。

「這種綠色牡丹沒有網上傳的那麼昂貴，在洛陽有很多人在種，」洛陽牡丹協會秘書長武全旭表示，這株綠色牡丹的品種名為春柳，是人工培育品種，奇特的是在它整個花期中，會呈現三種顏色，初開碧綠色，盛開時花瓣端部綠色，中間淡青色，基部粉色，有時會盛開成白色。在洛陽地區已經種植了十多年。

「這個春柳牡丹前年就火了，經常會有遊客慕名前來觀賞，甚至還吸引主播到這裡進行直播，」洛陽王城公園的工作人員表示，春柳牡丹是近幾年陸續引進到園內的，共有10株，當時購買的價格為每株100元。

春柳牡丹丟失後，園區的工作人員立刻調取監視器畫面，發現這朵春柳牡丹是在4月3日早上6點多，被一名男性遊客給摘走的，「這種不文明的現象並不多，我們希望大家能夠文明賞花。」

目前，洛陽王城公園已向當地警方報案。為了杜絕此類事件再次發生，園區已經加裝了攝影機，還安排專人看護春柳牡丹。