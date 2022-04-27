被比特犬狠咬失去雙臂　三寶媽醒來崩潰「想要握手」左腿可能截肢

▲被比特犬咬掉雙臂的女子終於醒來。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅萊納州38歲女子瓦特曼(Kyleen Waltman)路上慘遭3條比特犬攻擊，由於雙臂的肉幾乎都被咬光，被迫雙臂截肢，她好不容易醒來後一度無法接受病情，被醫生緊急使用鎮定劑再度昏迷，如今醒來似乎還是無法完全理解狀況，一直要家人握住她的手。

養育3名孩子的瓦特曼，3月21日在前往母親位於哈尼帕斯(Honea Path)家途中，突然遭男子米諾(Justin Minor)所養的3條比特犬攻擊，接受10多次手術後被迫截肢至肩膀，失去部分結腸，還有可能會再失去一條腿。

一直處於昏迷狀態的瓦特曼近來終於甦醒。41歲姊姊艾米(Amy Wynne)表示，妹妹似乎一時之間無法完全理解狀況，一直要求母親握著她的手，媽媽只好假裝抓著她的手安慰，場面令人心碎。

艾米表示，妹妹的左腿將再次進行手術，若是復原情況不佳有可能需要截肢，左肩由於沒有完全癒合，沒有足夠皮膚再做移植，他們計畫在情況比較良好的右肩培植皮膚，以便未來手術時能有更多皮膚組織可以使用。目前家人為瓦特曼設置的募款活動，金額已累積至美元215,342元（約台幣632萬元）。