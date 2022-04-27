今增2死！境外移入50多歲男「發現家中昏迷」急救無效死亡

▲指揮中心4/26記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2例死亡，醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中1名本土個案為70多歲有癌症病史，住院中被匡列為接觸者採檢確診，原中症轉重症死亡；另一名死亡個案為境外移入，50多歲本國籍男性，有癌症、心臟病史，4/16入境落地採檢陰性，4/17因出現症狀採檢，採檢後要求自動出院返家，4/19被家人發現昏迷送醫，急救無效死亡，死因為心肺衰竭、新冠病毒感染。





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▲4/27新增死亡案例分析。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增8,923例COVID-19確定病例，分別為8,822例本土個案及101例境外移入(84例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之8,822例本土病例，為4,268例男性、4,551例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月26日，其中包含4,138例為無症狀感染。個案分佈為新北市(3,241例)，臺北市(1,892例)，桃園市(1,452例)，基隆市(476例)，臺中市(356例)，高雄市(268例)，花蓮縣(237例)，臺南市(179例)，宜蘭縣(135例)，新竹縣(110例)，彰化縣(98例)，新竹市(82例)，屏東縣(63例)，雲林縣(62例)，苗栗縣(53例)，南投縣(35例)，嘉義縣(24例)，臺東縣(23例)，嘉義市及澎湖縣(各12例)，金門縣(10例)，連江縣(2例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例死亡個案(案30381、案35335)，分別為70多歲及50多歲本國籍男性，皆已接種2劑COVID-19疫苗。案30381為本土病例，4月13日進行接觸者採檢，於今年4月14日確診，具癌症病史，屬重度感染個案，採安寧治療，未住加護病房，於4月20日死亡。

案35335為境外移入病例，具慢性病史，於今年4月16日自美國入境，落地採檢陰性後返宅居家檢疫。4月17日因出現咳嗽、流鼻水、嘔吐、頭痛等症狀就醫採檢後，個案要求自動離院返家，於4月18日確診，4月19日於住家經家人發現昏迷送醫，急救無效死亡。