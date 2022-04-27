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【即時民調】請問您支持柯文哲提出的「軟性封城」嗎？

即時民調

全台26日新增6,295例確診，今天飆近9千例。台北市長柯文哲表示，若在什麼都不做的情況下，預計5月7日台北單日確診將破萬，依照目前的趨勢進行推算，等到5月18日，台北確診數累計將達50萬例，若案例不斷增加，最壞的情況下可能啟動「軟性封城」。

目前全台居家隔離人數已高達8.7萬人。指揮中心即起針對接觸者居隔從原本的10天，改為「3+4」天，也就是居隔3天、4天自主防疫。

另外北市也宣布醫護、防疫人員等，即起實施以篩檢代替隔離。防疫各有做法，請問您認同哪一種？

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