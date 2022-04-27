籲陳時中把握去WHA的機會　鄭運鵬：疫情沒發生非得他坐鎮的狀況

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生大會（WHA）將在5月於瑞士召開，傳衛福部長陳時中曾規劃赴日內瓦參加場外會議，另規劃「感恩之旅」，走訪中、東歐感謝贈我國疫苗的國家。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，陳時中有機會出訪WHA，一定要把握機會，現在政策是希望維持正常生活，疫情也沒有發生非得陳坐鎮的急迫狀況。

▲陳時中。（資料照／指揮中心提供）

第75屆WHA將於5/22至5/28日召開，我國至今未收到邀請函。有媒體報導，陳時中曾規劃赴日內瓦參加場外會議，另也規劃「感恩之旅」，走訪中、東歐感謝贈我國疫苗的國家。

對此，鄭運鵬27日表示，他認為，如果陳時中有機會能出訪WHA，一定要保握機會。原因是WHA年會是一年一次，再來全世界長期對抗疫情之下，各國也希望看到台灣的防疫經驗，陳時中出席是極具代表性。

鄭運鵬說，中央流行疫情指揮中心在陳時中帶領下已經兩年半，各部會與整個組織運作都有一定的訓練與決策能力，現在政策是希望維持正常生活，疫情也沒有發生非得陳時中部長坐鎮的急迫狀況，所以若有需要下決策可以透過視訊與遠距方式進行。

鄭運鵬認為，如果WHA能夠成行的話是一舉數得，第一，指揮中心一樣可以維持正常運作；第二，陳時中可以藉這個機會接觸其他國家相關衛生主管，這對台灣走出去是很難得的機會；第三，順便拜訪去年疫苗支援台灣的友邦。

鄭運鵬也說，若是明年或後年，說不定疫情已經不是各國首要考量，明年他再去與現在去的意義是不一樣的了。

對於陳時中出訪WHA一事，外交部次長俞大㵢27日在立法院外交委員會答詢時表示，外交部會持續與衛福部保持聯繫，做最妥適安排，但考量國內疫情，還要評估是否辦理赴日內瓦。