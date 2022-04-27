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北京增34例新冠感染者　民眾擔心封城「冰櫃」成居家防疫熱銷商品

▲北京出現疫情，「冰櫃」成為居家防疫火爆商品。（圖／翻攝中新網）

▲北京出現疫情，「冰櫃」成為居家防疫熱銷商品。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

北京6天內出現破百例感染者，昨（26）日又新增34例，朝陽區部分地區已經開始實施區域封閉、足不出戶等政策，讓不少民眾憂心，疫情擴大會採取更嚴格的封控措施，陸續前往超市囤積民生物資。值得注意的是， 一名網友近日出門做核酸檢測時，發現外賣小哥運送的不是新鮮蔬果，而是堆積成山的「冰櫃」，引起外界關注。

▲北京出現疫情，「冰櫃」成為居家防疫火爆商品。（圖／翻攝中新網）

▲北京某家電門市在顯眼處設置「冰櫃」專區。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，每年2至5月是家電的淡季。但天貓數據顯示，進入4月份以來，天貓上「冰櫃」的搜索熱度已經超過2021年的「雙11」，「冰櫃」近一周搜索熱度同比增近190%，成為最炙手可熱的家用電器。百度指數也顯示，近日冰櫃搜索量有所攀升。

某電商平台數據顯示，從容量上來看，近一周來，500升以上大容量十字門冰箱銷售同比增長超200%；從排名前五的下單城市來看，分別為杭州、上海、北京、南京、蘇州。

走進北京海澱區某家電門市可以發現，該門市特別在顯眼的中心位置設立「冰櫃」專區，供顧客挑選。顧客紛紛表示，「以前經常嫌棄母親買一堆菜和肉類塞在冰箱里不吃光囤著，沒想到現在自己也要開始買冰櫃囤食物。」；「北京又有疫情了，想過來看看冰櫃。」

▲北京西城區民眾在雨中進行核酸檢測。（圖／CFP）

▲北京西城區民眾在雨中進行核酸檢測。（圖／CFP）

門市工作人員表示，這款冰箱中午剛到的，是臨時調的貨，都要賣光了，其他門店應該也沒有了，不過後續應該還能上貨，「最近過來逛的，基本都是來看冰櫃的，一天能接待20多個人，賣的話能賣7、8個吧。」

另一間家電門市的銷售人員指出，近期咨詢冰櫃、冰箱的人確實較多，有款100立升的冰櫃體積較小，賣得特別好，體積大的冰櫃，貨還能充足一些，「北京又有疫情了，想買需要趕快買，考慮到北京目前需求量大，現在公司把其他地區的冰櫃也拉到北京來了，入北京的庫房，到時候賣貨就方便一點。」

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