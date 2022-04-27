國中生IG嘲笑確診男被罰150萬…遭9少圍毆！1人居家檢疫外出慘了

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一名國中生在IG轉傳梗圖，嘲諷居家隔離期間外出，被衛生單位開罰150萬元的莫姓男子，莫男的友人見狀決定出手教訓，本月24日晚間8點多找了8名未成年少年圍毆該名國中生。警方循線逮到所有人，也發現其中1名少年正在居家檢疫，卻外出參與鬥毆，同樣要被衛生局開罰。

▲莫男在個人IG發限時動態自嘲，一名國中生看了覺得好笑就轉發，殊不知因此被揍。（圖／讀者提供）

據了解，剛滿18歲的莫姓男子在2周前確診新冠肺炎，卻在居家隔離期間外出打球、購物，還在個人IG發布動態炫耀，因此遭民眾檢舉並開罰150萬，後來15歲的詹姓國中生得知狀況，跟著其他人笑該男子的愚行，並在IG上轉發嘲諷意味十足的梗圖，沒想到惹火上身。

後來少年的IG動態被隔壁班同學看到，竟跑去跟莫男報告此事，莫男火大私訊詹姓少年並以文字嗆聲，詹姓少年道歉後，見莫男已讀不回，以為對方接受了，殊不知於24日晚上8點多，詹姓少年在二鬮路一處公園打球，突遭9名國中生以安全帽、徒手圍毆，造成其頭部外傷、右側枕部頭皮擦挫傷、左側上背部挫傷、雙側臀部挫傷。

▲國中生遭9名少年圍毆。（圖／讀者提供）

警方獲報到場時，只剩下一名目擊者以及倒地的詹姓少年，其他人早已鳥獸散，立即調閱監視器，循線將動手的惡少年們一一帶回，並發現其中一名動手的15歲吳姓少年正在居家檢疫，卻違反規定外出參與鬥毆，將被衛生局裁罰，並待居家檢疫期滿後送辦。

▲警到現場時，動手的惡少早已鳥獸散。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，惡少們無照騎乘5台機車到公園尋仇，主要犯案動機都是基於跟莫男友好，所以看到詹姓少年轉發在IG上的梗圖才會出手教訓，全案訊後依傷害、恐嚇、妨害秩序罪函送新北少年法庭偵辦。

▼少年跟莫男道歉的對話截圖。（圖／讀者提供）