歐盟將宣布走出新冠大流行「緊急階段」　籲改變篩檢、監測策略

▲ 歐洲國家即將擺脫疫情大流行緊急階段。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣本土個案高漲之際，西方國家已經逐漸走出疫情陰影。《路透社》獲取的文件草案顯示，歐盟委員會即將宣布，歐盟已經脫離新冠疫情大流行緊急階段，而「後緊急階段」代表有針對性進行檢測，監測病例的方式也更類似於流感。

歐盟國家確診數及死亡數逐漸下降，原因是Omicron變異株毒性較低，且有超過7成人口已接種疫苗，其中半數已接種加強劑。《路透社》取得的文件草案指出，這份通報提出未來幾月內管理疫情大流行的方式，並從緊急狀態走向更具可持續性的模式，不過歐盟委員會對此未發表評論。

宣布疫情大流行的開始與終結由世界衛生組織（WHO）負責，對保險公司及疫苗製造商等許多行業皆有龐大法律影響。根據WHO，新冠大流行尚未結束，歐盟這項文件也不具約束力，且明確指出，「新冠肺炎將繼續存在」，仍可能出現新變種，因此「警惕及防範依然至關重要」。

此文件由歐盟衛生事務專員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）起草，將於27日通過。文件中警告，確診數未來仍可能激增，建議歐盟各國政府保持警惕，準備好在必要時重啟緊急措施。

▲ 德國社交距離限制現已解除。（圖／達志影像／美聯社）

然而，文件也指出，疫情新階段已經開始，須採取新的監測方法。這代表歐盟部分國家已經放棄普篩（mass testing），與中國目前的政策形成強烈對比。

歐盟委員會提到，減少篩檢可能使得解釋流行病學數據更加困難。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）25日也警告，檢測率下降導致世界對病毒傳播狀況變得盲目，也敦促各國持續監測感染情形。

為解決這項問題，歐盟建議改採更複雜的方式監測。文件草案指出，應設計新的檢測策略，確保能有助於掌握流行趨勢，為此須確定優先檢測的族群，包括染疫或重症風險較高者、醫護人員等，還須調整監測病毒的方式，加強關注基因定序，以發現新變種，而非聚焦龐大確診數，並建立一種類似監測季節性流感的監測系統。

根據文件，疫苗對於抗疫依然重要，建議各國考慮在下個學年開始以前，提高5歲以上兒童接種率。歐盟批准接種疫苗的最低年齡為5至9歲，但接種率不到15%，較15至17歲青少年的70%接種率低上許多。

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