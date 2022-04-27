國民黨松山信義4新人搶1席　詹為元「民調前被隔離」仍贏初選

▲國民黨青年部前副主任詹為元。（圖／詹為元提供）

記者袁茵／台北報導

2022九合一選舉將於11月26日登場，針對台北市議員部分採取「N＋1」策略，而台北市國民黨部選舉登記分為2階段，而較為激烈的第三選區松山信義共有4名初選參選人，初選民調結果也於4月27日上午出爐，由詹為元勝出。

國民黨台北市議員提名規劃，將於第一選區士林北投提名4人、第二選區提名5人、第三選區提名6人、第四選區提名4人、第五選區提名4人，以及第六選區提名8人，平地及山地原住民各1人。

關於第三選區松山信義，除了現任台北市議員王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽之外，投入初選的參選人有詹為元、滿志剛、田方倫、陳俞亦；而現任議員陳永德則未領表登記參選。

針對第三選區松山信義初選，國民黨台北市黨部表示，現任議員不參與初選，並於4月24、25、26日進行電話民調，27日公布民調結果，初選由詹為元勝出，將與現任議員一起投入2022年底議員大選，團結一致全力爭取勝選，並於5月中旬前一併與現任議員提報中央選策會核定。

國民黨台北市黨部指出，本次辦理初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公平。事前除特別針對民意調查執行相關細節舉辦說明會，由登記參選同志及其推派的民調觀察員會外，也同時邀請民調學者專家現場指導，並全程在選舉監察小組的監察下進行。

國民黨台北市黨部提及，本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定。在3天的執行民調期間，包括台北市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。