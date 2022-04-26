柯文哲預估確診數字超驚人！3周後「單日確診50萬」：沒辦法追蹤

▲台北市長柯文哲預估，若什麼都不做，5月18日台北單日確診將達50萬例。（圖／北市府提供）



記者柯振中／綜合報導

全台26日新增6,295例確診，台北市長柯文哲表示，若在什麼都不做的情況下，預計5月7日台北單日確診將破萬，也依照目前的趨勢進行推算，等到5月18日，台北單日確診將達50萬例，若案例不斷增加，最壞的情況下可能按照其他國家的方式，不疫調也不匡列，甚至連確診者都無法追蹤，只能處理重症患者。

台北市府26日召開防疫記者會，市長在會議上說明，台北市單日新增1,302例本土個案、15例境外移入，接下來每天都相當關鍵，若突破了臨界點，醫療量能無法負荷，可能就要啟動更加嚴格的公衛手段。

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柯文哲提到，目前疫情已散開，台北市26日單日新增也已經破千，將每天的數量填入模型，再來進行矯正，可以得到準確度相當高的數據。

柯文哲說，若不做任何動作，甚至降低居家隔離天數，預估台北市5月4日確診數將達5,000例、5月7日達1萬例、5月18日達50萬例，前提是沒有做任何防疫動作。

▼台北市26日新增1,302例本土案例。（圖／台北市政府）



柯文哲指出，他不斷詢問中央，每日確診數量多少，還在可以忍受的範圍內，同樣也在問台北市府這個問題，若每天確診5,000例，就連做PCR都有困難，假設陽性率10％，等於每天要對5萬人做PCR、若1萬例則要對10萬人做PCR。

柯文哲表示，這樣意味著，可能出現一種麻煩的現象，若案例多到了一定程度，連確診人數都不準，因為PCR量能不足，導致確診黑數出現，所以未來幾天要嚴肅思考，若案例不斷增加，最壞的情況下，可能依照其他國家的方式「不疫調、不匡列」，就連確診者都沒辦法追蹤，只有重症的才會送醫院。

柯文哲說明，目前有7個免費的社區篩檢站，因為疫情緊張，所以篩檢人數增多，25日已達4,384人前往篩檢，陽性率也不斷上升，從一開始的0.1％一路向上，25日已達7.4％，篩檢人數、陽性率都上升，是不好的指標，意味著在社區裡的濃度愈來愈高。

▼台北市府預估，在什麼都不做的狀況下，5月18日單日確診將達50萬例。（圖／台北市政府）



因此，柯文哲說，未來一周是關鍵，也要控制醫療量能，台北市有8間醫學中心，屬於全台醫療資源最豐富的地方，目前會先把專責病房的床數從5％拉到10％，若發現醫院病房開始滿、有病人無法進醫院，就會踩剎車，否則超過醫院的負荷，問題就嚴重了。

柯文哲提到，雖然預估了疫情數據，但作為人類、對環境有反應，不可能完全不做任何動作，放任數字上升，但因為如何變化，沒人會知道，所以只能且戰且走，將戰略藍圖放在腦袋裡，再來因應疫情，進行戰術的運用，必要時可能進行「軟封城」、降低活動。

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